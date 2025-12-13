به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان در عملیاتی هوشمندانه موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی تانکر دار حامل دخانیات در یکی از مبادی ورودی استان شدند.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق و بدون مدارک قانونی جاسازی شده در تانکر تریلی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش سیگار‌های قاچاق کشف شده ۲۰۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: در این خصوص یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.