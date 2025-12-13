به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: به غیر از نخستین بیمار فوت شده که ۲۶ سال داشت، سن بقیه فوت شدگان بالا بوده است.

پژمان شاهرخی افزود: فوتی‌ها در حاجی آباد، بندرعباس، رودان و پارسیان بوده‌اند.

وی گفت: ۲۶۴ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستان‌های هرمزگان بستری هستند.

بیشترین ابتلای این بیماری در کودکان است و بیش از۷۰ درصد نمونه‌های گرفته شده مثبت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در سالمندان نیز نیمی از نمونه‌های آزمایشگاهی مثبت بوده است.

شاهرخی گفت: شمار بیماران بستری آنفلوآنزا در استان نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند ابتدا به بیماری کاهش یافته است، گفت: احتمال درگیری و شیوع تا دو هفته آینده در استان وجود دارد.