پخش زنده
امروز: -
پنجمین فوتی ناشی از بیماری آنفلوآنزا در هرمزگان بصورت قطعی ثبت شد. فرد فوت شده آقایی ۶۵ ساله و دارای بیماری زمینهای سرطان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: به غیر از نخستین بیمار فوت شده که ۲۶ سال داشت، سن بقیه فوت شدگان بالا بوده است.
پژمان شاهرخی افزود: فوتیها در حاجی آباد، بندرعباس، رودان و پارسیان بودهاند.
وی گفت: ۲۶۴ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستانهای هرمزگان بستری هستند.
بیشترین ابتلای این بیماری در کودکان است و بیش از۷۰ درصد نمونههای گرفته شده مثبت هستند.
بیشتر بخوانید: بازگشت مدارس، دانشگاهها و ادارات هرمزگان به روال عادی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در سالمندان نیز نیمی از نمونههای آزمایشگاهی مثبت بوده است.
شاهرخی گفت: شمار بیماران بستری آنفلوآنزا در استان نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند ابتدا به بیماری کاهش یافته است، گفت: احتمال درگیری و شیوع تا دو هفته آینده در استان وجود دارد.