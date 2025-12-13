نادعلی از دستور جلسه شورا خبر داد؛
از ضرورت شهرداری به تراواسازی معابر شهری تا بررسی اساسنامه چند شرکت
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه شورا با محور بررسی یک طرح محیطزیستی و چندین اساسنامه شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
علیرضا نادعلی گفت : فردا درسیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران،طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصههای شهری با هدف تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی شهر تهران بررسی می شود و گزارش مشترک کمیسیونهای سلامت، محیطزیست و خدمات شهری و همچنین شهرسازی و معماری درباره این طرح قرائت میشود.
نادعلی ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بهمنظور بررسی اساسنامه این شرکت در دستور کار قرار دارد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص ارائه خواهد شد.
سخنگوی شورا افزود: همچنین بررسی اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران از دیگر دستور هاى تعیین شده این جلسه است.
نادعلى خاطرنشان کرد: در پایان جلسه نیز تعیین تکلیف چندین پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن بررسی خواهد شد.