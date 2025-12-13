سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه شورا با محور بررسی یک طرح محیط‌زیستی و چندین اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا نادعلی گفت : فردا درسیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران،طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصه‌های شهری با هدف تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی شهر تهران بررسی می شود و گزارش مشترک کمیسیون‌های سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و همچنین شهرسازی و معماری درباره این طرح قرائت می‌شود.

نادعلی ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به‌منظور بررسی اساسنامه این شرکت در دستور کار قرار دارد و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص ارائه خواهد شد.

سخنگوی شورا افزود: همچنین بررسی اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران، شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران و شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از دیگر دستور هاى تعیین شده این جلسه است.

نادعلى خاطرنشان کرد: در پایان جلسه نیز تعیین تکلیف چندین پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن بررسی خواهد شد.