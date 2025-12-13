پخش زنده
با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار هرمزگان مدارس ابتدایی مهدکودکها و پیش دبستانیها در هرمزگان یکشنبه و دوشنبه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در کل استان بصورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خواهد بود.
مهرداد حسن زاده افزود: طبق مصوبات قبلی فعالیت آموزشی دانشگاهها تا پایان هفته بنا به تشخیص روسای محترم دانشگاهها است.
بیشتربخوانید: مدارس هرمزگان ۲ روز غیرحضوری شد
وی گفت:برگزاری کلاسهای مراکز آموزشی و کانونهای زبان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و نظارت اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بصورت حضوری خواهد بود.
حسن زاده افزود: فعالیت ادارات دولتی و خصوصی به روان عادی ادامه دارد اما مادران شاغل دارای فرزند خردسال و دانش آموز ابتدایی نیز دورکار خواهند بود.