تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با تساوی مقابل مس کرمان، هشتمین تساوی فصل خود را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) عصر امروز (۲۲ آذر) تیم پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه خلیج فارس مقابل مس کرمان به تساوی بدون گل رسید.

با این تساوی شاگردان ابراهیم صادقی در تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۷ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی باقی ماند.

اما دیگر نماینده هرمزگان، تیم فوتبال شناور سازی قشم دیروز (۲۱ اذر) مقابل میزبان خود مس شهربابک با یک گل مغلوب شد.

تیم شناور سازی قشم با کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی باقی ماند.