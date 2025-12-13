نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی آذربایجان‌شرقی همزمان با هفته پژوهش و فناوری از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس رسانه و هنر شهرداری تبریز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ایلدار صادقی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان‌شرقی در حاشیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی با اشاره به ماموریت دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: رویکرد این دانشگاه تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیاز‌های واقعی بازار کار است و برگزاری نمایشگاه‌های اشتغال و کارآفرینی نقش مهمی در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه دارد.

جواد صدیقی‌لیقوان سرپرست معاونت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: این نمایشگاه با همکاری ۱۵ مرکز آموزشی علمی‌ـ‌کاربردی استان و با هدف معرفی دستاورد‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانشجویان، کارآفرینان و دانش‌آموختگان برگزار می‌شود.

وی افزود: معرفی کارآفرینان و مولدان کسب‌وکار، معرفی رشته شغل‌های دانشگاه، برگزاری کلینیک اشتغال و توسعه کارآفرینی، نمایشگاه مشاغل و مشاغل خانگی، برپایی نمایشگاه کار (Job Fair) و برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله بخش‌های مختلف این رویداد است.

وی با تاکید بر رویکرد مهارت‌محور دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: تمامی محصولات و دستاورد‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه متعلق به مراکز علمی کاربردی استان است و تلاش شده پیوند موثری میان علم، مهارت، ایده‌پردازی، تجاری‌سازی و بازار کار برقرار شود.

صدیقی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان‌شرقی با دارا بودن ۱۵ مرکز آموزشی فعال در رشته‌های متنوع و موردنیاز بازار کار، در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر و کاربلد حرکت می‌کند و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های دانشجویان است.

وی همچنین با اشاره به همزمانی این رویداد با هفته پژوهش و فناوری گفت: نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی دانشجویان نیز در همین بازه زمانی برگزار می‌شود و تمامی مراحل پروژه‌ها، از ایده تا اجرا توسط خود دانشجویان انجام شده است.

گفتنی است آیین افتتاحیه این نمایشگاه روز شنبه ۲۲ آذر برگزار شده و بازدید از نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان از ساعت ۹ تا ۱۸ امکان‌پذیر است.