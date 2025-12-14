پخش زنده
امروز: -
گروهی از صنعتگران صنعتی کشور با تولید شیشههای کمگسیل مبتنی بر فناوری نانو، راهکاری نوین برای کاهش اتلاف حرارت در زمستان و کنترل گرما در تابستان ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صنعتگران کشور با توسعه شیشههای کمگسیل مبتنی بر فناوری نانو، رویکرد تازهای برای مدیریت هوشمند انرژی در ساختمانها ارائه کرده است؛ رویکردی که با هدف کاهش چشمگیر اتلاف حرارت در زمستان و کنترل دریافت گرما در تابستان طراحی شده است.
این شیشهها با بهرهگیری از پوششهای فوقنازک اکسیدی و لایههای نقره، توانایی بازتاب پرتوهای مادونقرمز و جلوگیری از تبادل حرارتی ناخواسته را دارند و در نتیجه، مصرف انرژی موردنیاز برای گرمایش و سرمایش را به حداقل میرسانند.
استفاده از این فناوری نهتنها باعث ثبات دمای داخلی و افزایش آسایش حرارتی ساکنان میشود، بلکه به دلیل کاهش مصرف سوخت و انرژی الکتریکی، نقش مهمی در کاهش هزینههای خانوار و اثرات زیستمحیطی دارد.
شیشههای تولیدشده توسط این شرکت، با عملکرد حرارتی بالا و قابلیت عبور مطلوب نور مرئی، بهعنوان یکی از کارآمدترین انتخابها برای ساختمانهای مدرن شناخته میشوند.
استفاده از شیشههای کمگسیل (Low-E) مجهز به پوششهای نانویی، بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمانها مطرح شده است؛ اتلافی که بخش قابل توجه آن ـ حدود یکسوم کل انرژی ساختمان ـ از طریق پنجرهها رخ میدهد. این شیشهها با داشتن لایههای نانویی اکسیدهای فلزی یا نقره، مانند یک عایق حرارتی شفاف عمل کرده و انتقال حرارت را بهطور محسوسی کاهش میدهند.
پوششهای کمگسیل در زمستان با بازتاب پرتوهای مادونقرمزِ بلندموج که از بخاریها و سیستمهای گرمایشی ساطع میشود، مانع خروج گرما از داخل خانه شده و دمای محیط داخلی را پایدارتر نگه میدارند.
به همین دلیل شیشههای Low-E نسبت به نمونههای معمولی عملکردی تا چند برابر بهتر در جلوگیری از اتلاف انرژی دارند و مصرف سوخت برای تأمین گرمایش را کاهش میدهند. مزیت دیگر این فناوری جلوگیری از بخار کردن سطح داخلی شیشه در هوای سرد است که از طریق بهبود رفتار حرارتی سطح ایجاد میشود.
این شیشهها علاوه بر کارایی حرارتی در زمستان، در تابستان نیز با کاهش عبور پرتوهای مادونقرمز خورشید، مانع گرمشدن فضای داخلی شده و بار سیستمهای سرمایشی را کم میکنند.
بهکارگیری لایههای نانویی نقره در برخی مدلهای پیشرفته، ضریب انتشار سطحی شیشه را از حدود ۸۴ درصد در شیشه معمولی به کمتر از یک درصد میرساند؛ عاملی که نقش کلیدی در کنترل تابش و حفظ تعادل دمایی در تمام فصول دارد.
این شیشهها همچنین با عبور مطلوب نور مرئی و جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش، کیفیت نوری محیط را حفظ کرده و از آسیبهای ناشی از UV نیز جلوگیری میکنند.
فناوری ساخت این شیشهها بر پایه روشهای لایهنشانی پیشرفته مانند اسپاترینگ PVD است که امکان ایجاد لایههای نانومقیاس با ضخامت و چسبندگی بالا را فراهم میکند. این روش ضمن افزایش دوام پوشش، اجازه میدهد چندین لایه عملکردی بهصورت دقیق روی شیشه قرار گیرد و ویژگیهای کنترل انرژی به سطح بالاتری برسد.
کاربرد شیشههای کمگسیل در ساختمانهای مسکونی، تجاری، گلخانهها و فضاهای نورگیر، بهخصوص در اقلیمهای سرد، بهطور مستقیم منجر به کاهش هزینههای انرژی، افزایش آسایش حرارتی و بهبود بازده انرژی ساختمان میشود.
متخصصان حوزه شیشه تأکید میکنند که پنجرهها «پاشنهآشیل» مدیریت انرژی در ساختمان هستند و بهینهسازی آنها با شیشههای نانویی کمگسیل، یکی از مقرونبهصرفهترین راهکارها برای کاهش مصرف انرژی در زمستان و تابستان به شمار میرود.