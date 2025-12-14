پخش زنده
در سیونهمین نشست کارگروه پایش وضعیت حملونقل کشور، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر عدالتمحوری در تدوین بیمه رانندگان، دستور تعیین تکلیف این مطالبه مهم و همچنین ساماندهی سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیونهمین جلسه کارگروه پایش وضعیت حملونقل کشور با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، مهران قربانی معاون حملونقل، رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سید عبدالله ارجائی شیرازی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر، روسای تشکلهای صنفی حملونقل جادهای و نمایندگان شرکتهای بیمه و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با بیمه رانندگان و تخصیص سوخت به ناوگان عمومی حملونقل جادهای مورد بررسی قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسئله بیمه در صدر مطالبات رانندگان قرار دارد، اظهار کرد: «پس از بحثهای متعدد، مقرر شد موضوع بیمه رانندگان در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا راهکاری جامع و پایدار برای تأمین منابع مالی و رفع نارساییها ارائه گردد.»
صادق با تأکید بر عدالتمحور بودن مفاد بیمه گفت: «طرح بیمه رانندگان باید بهگونهای تدوین شود که برداشتها از آن یکسان باشد و همه رانندگان در سراسر کشور از مزایا و حمایتهای این طرح بهطور برابر برخوردار شوند.»
وی همچنین با تعیین مهلت ۱۰ روزه برای دستیابی به راهکار منسجم در زمینه رفع ابهامات بیمه رانندگان، خواستار بررسی نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سوخت، افزود: «موضوع سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی از دیگر محورهای مورد پیگیری است و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ضمن همکاری کامل، با افزایش سهمیه برای ناوگان عمومی موافقت دارد.»
او همچنین دستور برگزاری نشست مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت را با هدف رسیدن به تفاهمی مشترک و واقعیسازی نرخ سوخت صادر کرد.
در پایان، وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «وظیفه ما ایجاد بیشترین سطح امیدواری برای رانندگان ناوگان حملونقل عمومی در کوتاهترین زمان ممکن است.»