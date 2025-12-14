به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بیش از هشت میلیمتر بارندگی در بندرعباس ثبت شده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: فعالیت سامانه بارشی از بامداد شنبه در غرب هرمزگان آغاز شد و هم اکنون در مرکز و مناطق شرقی استان ادامه دارد.

وی گفت: در رودان نیز حدود ۱۰ میلیمتر و در بندرخمیر ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

حمزه نژاد افزود: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل ها، خسارت به سازه‌های سبک به دلیل تند باد لحظه‌ای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

بیشتر بخوانید؛ هشدار سطح نارنجی هواشناسی در هرمزگان

فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان تا پایان هفته ادامه دارد.