بارش باران در شهر بندرعباس از حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بیش از هشت میلیمتر بارندگی در بندرعباس ثبت شده است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: فعالیت سامانه بارشی از بامداد شنبه در غرب هرمزگان آغاز شد و هم اکنون در مرکز و مناطق شرقی استان ادامه دارد.
وی گفت: در رودان نیز حدود ۱۰ میلیمتر و در بندرخمیر ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
حمزه نژاد افزود: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیل ها، خسارت به سازههای سبک به دلیل تند باد لحظهای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.
فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان تا پایان هفته ادامه دارد.