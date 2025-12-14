

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر گیر افتادن دو نفر در ارتفاعات کوهستانی اطراف زیارتگاه پیر نارکی از توابع شهرستان مهریز، ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان یزد و تیم کوهستان هلال‌احمر شهرستان مهریز با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

محمد عشقی افزود: امدادگران پس از طی مسافتی طولانی و دشوار در مسیر‌های صعب‌العبور، کارگاهی، دست‌به‌سنگ و دره‌دار، موفق شدند پس از ساعت‌ها جست‌وجوی زمینی به افراد حادثه‌دیده دسترسی پیدا کنند.

وی ضمن قدردانی از هماهنگی‌های انجام‌شده برای استفاده از بالگرد نیروی انتظامی به‌منظور پشتیبانی و بررسی امکان امدادرسانی هوایی به منطقه ادامه داد: به دلیل شرایط خاص منطقه، ارتفاع زیاد و محدودیت‌های پروازی، ادامه عملیات از طریق هوایی امکان‌پذیر نبوده و تصمیم بر انجام کامل عملیات به‌صورت زمینی گرفته شد.

در ادامه، دو تیم پشتیبان دیگر از نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات انتقال مصدومان با تلاش مشترک امدادگران و در شرایط بسیار سخت ادامه یافت.

نهایتاً پس از حدود ۲۶ ساعت عملیات مداوم، ساعت ۲۳:۵۸ شامگاه شنبه، این دو نفر با سلامت نسبی به پایین کوه منتقل و به منطقه‌ای امن تحویل داده شدند.

جمعیت هلال‌احمر ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه امدادگران تیم واکنش سریع استان، تیم کوهستان هلال‌احمر مهریز، تیم‌های پشتیبان، عوامل اورژانس و همکاری مؤثر نیروی انتظامی استان، و کوهنوردان و راه بلد‌های محلی، از عموم مردم و کوهنوردان درخواست کرد پیش از صعود به مناطق کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات مناسب، در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً از طریق شماره ندای امداد ۱۱۲ اطلاع دهند.