پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، ۲۳ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا ظهر امروز در بیشتر نقاط استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای و بعدازظهر و شب تمرکز بارش‌ها بیشتر در مناطق شرقی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی نسبتاً مواج است.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر صورت گیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از بامداد فردا دوشنبه ۲۴ آذر، تا بعدازظهر افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و بارش مؤثری در سطح استان نخواهد بود.

حمزه نژاد افزود: از فردا شب فعالیت سامانه بارشی دوم از سمت غرب استان آغاز می‌شود و در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: سامانه دوم بارشی از مقادیر بارشی بیشتری نسبت به سامانه فعلی برخوردار بوده و موجب ناپایداری جوی و دریایی و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در رفت و آمد‌های دریایی و هوایی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان با شدت بسیار بیشتری فعالیت می‌کند.

حمزه نژاد افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این زمینه صورت گیرد و از رفت وآمد‌های غیر ضرور جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.

وی گفت: در این مدت کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی پیش بینی می‌شود.