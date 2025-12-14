نمایشگاه تخصصی مشهد در حوزه زیارت و گردشگری، در راستای طرح تبدیل این کلانشهر به «منطقه آزاد گردشگری و زیارت»، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: به دنبال اعلام معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی مبنی بر تبدیل کلانشهر مشهد به «منطقه آزاد گردشگری و زیارت»، برگزاری این نمایشگاه در دستور کار ستاد خدمات سفر استان قرار گرفته است.

حجت الاسلام علی عسکری افزود: در این نمایشگاه، ظرفیت‌های خدمات زیارتی و صنایع خلاق استان معرفی می‌شود تا برای تحقق این چشم‌انداز گامی برداشته شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای توسعه گردشگری زیارت، اظهار کرد: مشهد در تلاش است تا به عنوان منطقه آزاد گردشگری و زیارت، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گیرد و طراحی‌ها و برنامه‌های مرتبط در این زمینه در حال ورود به مرحله اجرا هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره اهمیت این نمایشگاه هم اظهار داشت: در این رویداد تخصصی، مقرر شده که ستاد خدمات سفر، جامعه هتل‌داری، آژانس‌های مسافرتی و کمیته زائران خارجی حضوری فعال داشته باشند تا ظرفیت‌های استان در حوزه خدمات زیارتی به شکل منسجم به نمایش گذاشته شود.

حجت الاسلام عسکری بر اهمیت تقویت محصولات فرهنگی و صنایع خلاق با محوریت سوغات زیارت تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مختلفی از جمله آستان قدس رضوی و مرکز آفرینش‌های هنری، اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند و باید از فرصت‌های موجود برای تقویت صنایع خلاق و تولیدات فاخر بهره گرفت.

او با اشاره به رقابت جهانی در این حوزه، تصریح کرد: ایران ظرفیت بالایی برای ارائه محصولات فرهنگی و مذهبی باکیفیت دارد و باید از این فرصت برای معرفی برند «سوغات زیارت ایرانی» استفاده شود؛ چرا که کشور‌هایی مانند چین به دنبال نقش‌آفرینی در این اقتصاد جهانی هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی گردشگری در تهران و مشهد با حمایت استانداری و آستان قدس رضوی، افزود: غرفه یا سالن اختصاصی گردشگری زیارت با رویکرد معرفی توانمندی‌های استان در این نمایشگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش پررنگ گردشگران خارجی اشاره کرد و افزود: بیش از ۵۰ درصد گردشگران خارجی، زائران اماکن مذهبی یا بیماران در حوزه گردشگری سلامت هستند و همزمان، فعالیت در زمینه بوم‌گردی و گردشگری تاریخی نیز با جدیت دنبال می‌شود.