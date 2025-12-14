پخش زنده
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان، خمینیشهر، زرین شهر، شاهینشهر، مبارکه و کاشان امروز در وضعیت قابل قبول است.
هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) امروز هوای خمینیشهر، زرین شهر، مبارکه، شاهین شهر و کاشان در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۴۷، خیابان انقلاب ۳۰، دانشگاه صنعتی ۳۹، رودکی ۳۴، سپاهانشهر ۳۵، خیابان فرشادی و ولدان ۴۲، فیض ۴۹، میرزا طاهر ۱۷ و هزار جریب ۲۷ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۵۴، بزرگراه خرازی ۶۲، رهنان ۵۶ و کاوه ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه کردآباد ۱۲۷، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۰ ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه زینبیه ۱۶۵ AQI ناسالم برای عموم است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.