پخش زنده
امروز: -
در آستانه فرارسیدن شب یلدا، رویداد «چله بازار» در سطح شهر مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری مشهد گفت: در رویداد «چله بازار» انواع میوههای مخصوص شب یلدا، خشکبار، آجیل و تنقلات، محصولات غذایی، اقلام مناسبتی، صنایع دستی و محصولات فرهنگی با هدف تأمین نیاز شهروندان و ایجاد امکان خریدی آسان و مطلوب عرضه میشود.
عارف عباسی افزود: این رویداد از ۲۲ آذرماه تا اول دی، از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ در خیابان دانشگاه، بین دانشگاه ۱۹ و خیابان ابنسینا و در مجاورت بازار مد و لباس ایرانی ـ اسلامی گلستان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به همجواری این رویداد با بازار مد و لباس ایرانی ـ اسلامی گلستان، تصریح کرد: این بازار شامل پوشاک بانوان ایرانی ـ اسلامی، غرفههای صنایع دستی، کافیشاپ، عرضه کتاب و محصولات فرهنگی و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی دوخت عبا و چادر است که همزمان با برگزاری «چله بازار» در دسترس شهروندان قرار دارد.