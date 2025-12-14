به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: صبح امروز گزارشی مبنی انحراف از جاده خودروی کاپرا در محور پیرانشهر _ اشنویه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شد.