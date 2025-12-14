با کاهش محسوس دما و ورود سامانه بارشی به هرمزگان، ارتفاعات سیاهو از بامداد امروز شاهد بارش برف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این رویداد که در مناطق جنوبی کشور کمتر رخ می‌دهد، با استقبال و شگفتی ساکنان محلی و دوستداران طبیعت همراه شده است.

بارش برف در ارتفاعات سیاهو، علاوه بر ایجاد جلوه‌ای کم‌نظیر در چشم‌انداز‌های طبیعی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر تقویت ذخایر آبی و بهبود شرایط منابع آب در این منطقه داشته باشد.

مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هوشناسی هرمزگان گفت: دما هوا در دهستان سیاهو بامداد امروز ۹ و در ارتفاعات این دهستان صفر درجه سانتی گراد پیش بینی می‌شود.

سامانه بارشی در هرمزگان از ۴۸ ساعت پیش فعال شده و تا کنون بارش باران در این استان ادامه دارد.

دهستان سیاهو در ۷۵ کیلومتری بندرعباس؛ مرکز استان هرمزگان قرار دارد.