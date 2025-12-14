به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سی‌صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران تصریح کرد: رانندگان تاکسی همان میزان کاری را که در طول روز انجام می‌دهند، با نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند و اگر بخواهند دوباره مبلغی اضافه کنند، به نظر من کار درستی نیست.

چمران با تاکید براینکه قطعاً نرخ کرایه باید توسط شورای اسلامی شهر تهران و برای هر شهر به صورت جداگانه تصویب شود، گفت: ممکن است امتیازاتی برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شود، اما افزایش خودسرانه کرایه قابل قبول نیست.

چمران خاطر نشان کرد: در این میان، مشکل بزرگ‌تر مربوط به تاکسی‌های اینترنتی است. متأسفانه مشخص نیست مدیر آنها کیست و زیر نظر کدام نهاد فعالیت می‌کنند. از نظر قانونی گفته شده که باید زیر نظر شورا باشند، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. ما هم بار‌ها نسبت به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.

چمران ادامه داد: نمی‌شود هر کسی از هر شهری بدون شناخت، به عنوان راننده تاکسی اینترنتی در تهران فعالیت کند و کرایه‌ها را هم به هر شکلی که می‌خواهد دریافت کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر گسترش حمل‌ونقل عمومی برای مقابله با آلودگی هوا، گفت: دولت اعلام کرده که قصد دارد حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهد. اگر منظور این است که شهرداری تهران این کار را انجام دهد، باید توجه داشت که خود دولت هم مسئولیت‌هایی دارد.

حرف‌های دولت در عمل هم اجرایی شود

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: طبق قانون، دولت در دوره‌های گذشته ۸۲.۵ درصد هزینه تأمین اتوبوس‌ها را پرداخت می‌کرد که در دوره پنجم شورا این سهم به ۸۰ درصد کاهش یافت. ما حتی با همان ۸۰ درصد هم راضی هستیم، اما در حال حاضر اصولاً اتوبوسی به شهر تهران داده نشده و تا جایی که اطلاع دارم به سایر شهر‌ها هم یا داده نشده یا تعداد آن بسیار محدود بوده است.

چمران تأکید کرد: اگر دولت واقعاً بیاید و برای گسترش حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کند، ما با آمادگی کامل استقبال می‌کنیم. از همین اظهارات که به وسایل نقلیه عمومی اهمیت داده می‌شود نیز استقبال می‌کنیم و امیدواریم این حرف‌ها در عمل هم اجرایی شود.

گازسوز شدن خودروها به نفع مردم است

رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود، درباره طرح رایگان گازسوز کردن خودرو‌ها نیز گفت: ما توصیه می‌کنیم هم تاکسی‌ها و هم خودرو‌های شخصی از این طرح استقبال کنند. با توجه به افزایش قیمت بنزین، برای خودرو‌هایی که مصرف بالایی دارند، گازسوز شدن هم به نفع مردم است، هم باعث کاهش فشار بر بودجه دولت می‌شود و هم در کاهش آلودگی هوا مؤثر خواهد بود.

فرونشست زمین موضوع جدیدی نیست

چمران همچنین درخصوص تشدید فرونشست زمین در برخی مناطق تهران از جمله منطقه ۱۸ و پارک‌های قائم و نرگس، گفت: وزارت راه و شهرسازی بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و تصویب ضوابط فعالیت می‌کند و مجری نیست. اجرای طرح‌ها بر عهده شهرداری‌هاست؛ نه فقط شهرداری تهران، بلکه همه شهرداری‌ها. این مسائل باید در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها دیده شود و شهرداری‌ها آنها را اجرا کنند.

چمران افزود: فرونشست زمین موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که در برخی مناطق وجود دارد. حتی در سال‌های گذشته، در بعضی نقاط به دلیل خطر فرونشست، تخلیه انجام شده است. راه‌حل‌های عملی باید توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری و اجرا شود.

بارش‌ها، هیچ جایگاهی برای نفوذ به زمین تهران ندارند

چمران گفت: متأسفانه امروز عمده سطح شهر تهران یا آسفالت است یا سیمان و موزائیک و به همین دلیل آب‌های سطحی ناشی از بارندگی، با وجود کم بودن بارش‌ها، هیچ جایگاهی برای نفوذ به زمین ندارند. این موضوع باعث می‌شود منابع آب زیرزمینی به‌تدریج کاهش پیدا کند و در نهایت پدیده فرونشست زمین تشدید شود. ما این طرح را حتی در دوره گذشته شورا هم دنبال کرده بودیم، منتها آن زمان بحث آب را هم در نظر داشتیم. حالا باید ببینیم شهرداری چه تمهیداتی می‌اندیشد و چه پیشنهاد‌هایی ارائه می‌دهد.

طرح فروش متری یا «سانتی‌متری» قبلاً هم داشته‌ایم

رئیس شورای شهر تهران درباره طرح فروش متری یا «سانتی‌متری» مسکن هم گفت: این طرح مشابه تجربه‌ای است که قبلاً هم داشته‌ایم. فروش متری مسکن قبلاً اجرا شده و افراد سهم می‌خریدند. شهرداری هم در صورت نیاز، سهم خود را می‌خرید و به خریداران واگذار می‌کرد.

وی افزود: این روش هم خریدار داخلی داشت و هم خریدار خارجی. طرحی که آقای دکتر نظری مطرح کرده‌اند، تقریباً مشابه همان است، با این تفاوت که در یک روش سهم فروخته می‌شود و در روش دیگر متراژ. به هر حال همه این طرح‌ها عملی است، به شرط آنکه مسئولان واقعاً وارد میدان شوند و اقدام کنند.­ اتوبوس برقی ایرانی را به اتوبوس برقی خارجی ترجیح می‌دهیم

در ادامه، نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ما هر اتوبوس برقی ایرانی را به اتوبوس برقی خارجی ترجیح می‌دهیم، گفت: از شهرداری تهران تقدیر می‌کنیم که عرصه را برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد.

پرویز سروری با اشاره به ورود پنج اتوبوس برقی تولید داخلی به ناوگان اتوبوسرانی، خاطرنشان کرد: این خبر مسرت بخشی است و اقدامی بود که شورا و شهرداری انجام داد و تولیدکنندگان را به سمتی سوق داد که اگر می‌خواهند در عرصه بمانند، باید رقابت کنند و درنهایت شاهد این بودیم که پنج اتوبوس برقی تولید و وارد ناوگان شد.

سروری درادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد مراکز کوثر ۶۴ مورد بود که به ۱۲۴ مرکز رسیده است، تصریح کرد: در این دوره ۶۰ مرکز ایجاد شده و برای ۴۰ هزار نفر از بانوان اشتغال ایجاد شده است. دو سوم زنان زندانی در مراکز کوثر مشغول به کار شدند تا از تهدید‌ها فرصت بسازند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در ابلاغیه دولت تأکید شده که پذیرایی در جلسات اداری رعایت شود و از شهرداری نیز می‌خواهیم این موضوع را در نظر بگیرند و صرفه جویی شود. هزینه هر جلسه رسمی شورا ۷ میلیارد تومان نیست

همچنین حبیب کاشانی خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات صادقی عضو دیگر شورا که در مصاحبه باخبرگزاری فارس گفته بود هزینه هر جلسه رسمی شورا در سال ۹۷ حدود ۷۰۰ میلیون تومان بود اما الان با احتساب تورم تجمعی به بیش از ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است، اظهار داشت : ضمن عذرخواهی از آقای صادقی باید مطالبی را مطرح کنم.

وی با اعلام اینکه هر هفته دو جلسه شورا برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: با احتساب هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای هر جلسه و با توجه به اینکه در ماه ۸ جلسه داریم، جمع هشت جلسه ۵۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود و اگر این عدد را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم رقم آن به ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

کاشانی با بیان اینکه بودجه شورا متشکل از بودجه اداره کل اداری اجرایی شورا، حسابرسی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌ها، امور پژوهشی شورای شهر، حمایت از تشکل‌ها، کمک به معتمدین محلات، حمایت حقوقی از کارکنان شورای اسلامی شهر تهران نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ما فقط برای جلسات ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم امکان ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: افرادی که در جلسه حضور پیدا می‌کنند، شامل اعضای شورا، روابط عمومی و امور بین‌الملل، هیئت رئیسه، حراست، دبیران کمیسیون، معاون نظارت، واحد فناوری اطلاعات، واحد خدمات و هزینه پذیرایی آب و برق است.

خزانه دار شورا با اشاره به هزینه واقعی جلسات شورا، خاطرنشان کرد: ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه میانگین هر عضو در یک ماه است. حقوق روزانه بیش از دو میلیون است. حقوق سه ساعت یک عضو شورا ۸۴۹ هزار تومان است که در مجموع ۱۷ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان برای تمام اعضا خواهد بود.

کاشانی با بیان اینکه اگر در شورا شیرینی توزیع می‌شود، اعضا بانی آن هستند، تصریح کرد: خبرنگاران نیز شهادت می‌دهند که اعضای شورا بانی پذیرایی در صحن هستند. تقاضای بنده از خبرگزاری فارس و آقای صادقی این است که اعداد را اصلاح کنند.

وی با بیان اینکه حقوق کارکنان روابط عمومی حاضر در جلسات برای سه ساعت دو میلیون و ۵۶۷ هزار تومان و جمع حقوق دبیران کمیسیون و معاون نظارت ۷۵۲ هزار تومان است، یادآور شد: حقوق نیرو‌های خدماتی نیز برای سه ساعت ۳۸۹ هزار تومان برآورد شده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: تقاضای من اصلاح آمار است؛ چراکه شاید بیرون از جلسه این تصور پیش بیاید که در شورا چه کار می‌کنیم و چه می‌خوریم؟ تراکم قاموس و ناموس شهر است

درادامه نشست شورای شهر ، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در وضعیت کنونی با اینکه ما در مناطق، شهرداران توانمند کم نداریم ولی شهردارانی هم هستند که حسب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان شهرداری، حتی در حد صلاحیت احراز سابقه کار لازم را ندارند؛ بعضی از این شهرداران حتی سابقه کارشان در شهرداری در همین حد هم نیست.

نرجس سلیمانی در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: امروز یک جزوه ۲۰ صفحه‌ای تحت عنوان ضوابط مکان یابی و ساخت بنا‌های بلند مرتبه شهر تهران به دست من رسید که به وسیله یکی از مهندسان مشاور تهیه شده و روی سربرگ آن عنوان معاونت شهرسازی و معماری چاپ شده است. به نظر می‌رسد در مقدمه متن، به یکی از اساسی‌ترین موانع بلندمرتبه‌سازی در بعضی نقاط تهران آگاهانه توجه کافی نشده است؛ این موضوع، سؤالاتی را به وجود می‌آورد و ابهاماتی ایجاد می‌کند از جمله اینکه مخاطره اصلی در شهر تهران چیست؟

وی ادامه داد: عموماً پاسخی که کارشناسان درباره مخاطرات ساختمان به شکل عام و به ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه می‌دهند، محاسبه دقیق دو بار بر ساختمان است؛ یکی بار باد و طوفان و یکی هم بار زلزله است. در مورد بار اول، خوشبختانه در تهران مسئله جدی و حیاتی نداشته‌ایم ولی درباره گسل‌ها ما وجود گسل‌های طولانی و فعالی را در تهران داریم، مثل گسل سوهانک تا حصارک، گسل ری و گسل لویزان که سه محدوده مشخص هستند؛ لذا انتظار می‌رفت که مشخصاً مهندس مشاور به همه آنها می‌پرداخت و در واقع آنها را نشانه‌گذاری می‌کرد.

سلیمانی اضافه کرد: همین‌طور در ارتباط با قنوات، به نظر می‌رسد که مهندس مشاور توجهی به وجود نقشه جامع قنوات شهر تهران نداشته؛ به هر دلیلی، شهرداری از مهندس مشاورش نخواسته که به این مساله دقت داشته باشد و در متن اصلی هم پشتیبانی نشده که در واقع بر چه مبنایی این حرف گفته می‌شود. به همین ترتیب، سند مکان‌یابی بنا‌های بلندمرتبه که شامل دو بخش نقشه و ضوابط مکانیابی است از شفافیت و جامعیت برخوردار نشده است.

وی همچنین با اشاره به مساله‌ای دیگر در شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی با اینکه ما در مناطق، شهرداران توانمند کم نداریم ولی شهردارانی هم هستند که حسب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان شهرداری، حتی در حد صلاحیت احراز سابقه کار لازم را ندارند؛ بعضی از این شهرداران حتی سابقه کارشان در شهرداری در همین حد هم نیست، یعنی در حد منگنه‌زن و خدمتگزار هم نیستند؛ لذا باید هر کدام از این شهرداران، از طبقه‌بندی مشاغل، حداقل‌های لازم را داشته باشند. نکته بعد ضابطه بازتعریف مفهوم بلندمرتبه است که در حال اعمال است؛ ما تا امروز ساختمان‌های ۸ طبقه و ۱۱ طبقه به بالا را بلندمرتبه می‌شناختیم؛ اما از لحظه‌ای که این ضابطه اعمال شود، ۱۲ طبقه به بالا مبنای بلندمرتبه‌سازی خواهد بود. این نکته ابهامات زیادی دارد؛ ضرورت دارد ریاست محترم شورای شهر و کمیسیون شهرسازی نسبت به این مساله اظهار نظر تخصصی داشته باشند و آن را روشن کنند.

ساختمان‌ها در هم ساخته شده‌اند که این مساله درست نیست

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص پاسخ داد: مشکل اینجاست که هر ساختمان به ۱۲ طبقه می‌رسد باید به شورای عالی و شهرسازی و معماری برود؛ شورایی که باید به طرح‌های جامع شهر‌ها فکر کند به سراغ یک ساختمان می‌رود و باید جلسه بگذارد و به وضعیت ساختمان رأی دهد. آنچه را که به خاطر دارم این است که آیین نامه بلندمرتبه سازی ایرادت اساسی از آن گرفته شد؛ دو مورد از نظر من مسائلی اساسی بود. اول این‌که وقتی بلند مرتبه می‌سازید باید به مساله سایه اندازی هم نگاه کنید. این سایه اندازی نباید به شکلی باشد که نورخورشید به دیگر ساختمان‌ها نتابد. این مساله قوانینی دارد و زاویه نباید کمتر از ۴۵ درجه باشد، اما این مساله در تهران رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: ساختمان‌ها در هم ساخته شده‌اند که این مساله درست نیست و برخی ملاحظات در نظر گرفته نشد. نکته دوم تراکم است؛ ما در طرح جامع روی تراکم فکر کردیم و اگر تراکم را تغییر دهیم طرح جامع را بهم ریخته‌ایم چرا که برق و فاضلاب و به دنبال آن مسائل دیگر بهم می‌ریزد. ساختمان بلند مرتبه را برای این می‌سازند تا فضای باز بیشتری ایجاد شود. می‌توانیم ساختمان‌های بلندمرتبه بسازیم به شرطی که تراکم را رعایت کنیم. ما آب و برق و هوا نداریم و نمی‌شود به دنبال آن بارگذاری صورت بگیرد. تراکم قاموس و ناموس شهر است و این مساله را باید رعایت کنیم و هر کسی ضرر بزند به اعتقاد من کار خلاف کرده است. دستورالعمل پیاده‌روسازی شهری در تهران ابلاغ شد

در ادامه نشست شورای شهر ، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، از ابلاغ دستورالعمل جامع و فنی ساخت پیاده‌رو‌ها و معابر نفوذ پذیر شهری به تمامی مناطق و سازمان‌های شهرداری تهران خبر داد.

آقامیری با اشاره به سابقه بررسی‌های تخصصی در شورای فنی شهرداری تهران گفت: موضوع پیاده‌روسازی از حدود یک سال گذشته در شورای فنی به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در این فرآیند، ۱۰ تا ۱۵ نفر از کارشناسان و اعضای شورای فنی جلسات متعدد برگزار کرده و تمامی ابعاد اجرایی، به‌ویژه فهرست‌بها و شیوه‌های اجرایی، بررسی شده است.

وی تأکید کرد که بر اساس مصوبه شورای فنی، ساخت پیاده‌رو‌های بتنی و آسفالتی به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است. در بوستان‌ها و فضا‌های سبز اجرای پیاده‌رو‌ها باید با زیرسازی شنی و روش خشک‌چینی انجام شود و حتی در صورت استفاده از کفپوش بتنی، اجرای کار باید به صورت خشک‌چینی باشد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا افزود: اجرای پیاده‌رو‌های آسفالتی صرفاً در موارد ترمیم محدود در مناطق صنعتی مجاز است و استفاده از کفپوش‌های بتنی نیز تنها در ترمیم‌های کوچک و با رعایت دقیق ضوابط اجرایی و زیرسازی امکان‌پذیر است.

آقامیری با اشاره به گستردگی مستندات این دستورالعمل گفت: برای تدوین این سند، آنالیز‌های فنی گسترده‌ای انجام و مستندات و طراحی‌های مرتبط در قالب بیش از ۸۰ صفحه تهیه شده است. فهرست‌بهای اجرای پیاده‌رو‌ها به‌صورت دقیق، شفاف و مبتنی بر عدد و رقم مشخص شده و نحوه اجرای صحیح پروژه‌ها به طور کامل تبیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل با شماره سند (۴۰_۶۰_۸_۶) مشخص در تاریخ ۳۰ شهریورماه به تمامی سازمان‌ها، مناطق، سازمان‌های عمرانی و واحد‌های ذی‌ربط شهرداری تهران ابلاغ شده و هم‌اکنون لازم‌الاجراست.

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با عضویت اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی موافقت شد و اساسنامه این شرکت با برگزاری مجمع عمومی به تصویب رسید. سیاست‌های کلی برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویب شد

در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت مصوبه سیاست‌های کلی برای الزام شهرداری به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی یک فوریت مصوبه سیاست‌های کلی برای الزام شهرداری به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه نظر کمیسیون‌ها را در مورد برنامه چهارم توسعه خواستیم که جز یک کمیسیون، دیگر کمیسیون‌ها نظرات خود را اعلام نکردند، اظهار کرد: روال اینگونه بوده که وزارت کشور سند سیاست‌های کلی را به شهرداری‌ها می‌دهد و شورا باید این سیاست‌های کلی را تصویب کند تا شهرداری آن را به اجرا درآورد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورا کلیات و دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها را در قالب مصوبه‌ای به شهرداری ارائه می‌دهد تا شهرداری به موقع لایحه بودجه را سریعتر به شورا ارائه دهد.

گفتنی است یک فوریت مصوبه سیاست‌های کلی برای الزام شهرداری به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از بحث و بررسی در شورا، با ۲۰ رأی موافق تصویب شد.