به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور امیر زارعی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سعید پیرملکی، سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی، برگزار و از چهره‌های برتر این دوره از مسابقات قدردانی شد.

در این مراسم، از «اسما حسن‌پور» شطرنج‌باز افتخارآفرین خراسان رضوی و دارنده مدال‌های آسیایی، «روشا اکبری» به‌پاس کسب عنوان ارزشمند استادی فیده بانوان (WFM)، مقام‌های قهرمانی کشور و موفقیت‌های درخشان در رقابت‌های آسیایی و همچنین «ثنا شادان‌پور» به‌دلیل حضور در رقابت‌های آسیایی و کسب عنوان قهرمانی کشور، تجلیل شد.