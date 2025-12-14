



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس، اعلام کرد سامانه بارشی جدید از دوشنبه همه نقاط استان به‌ویژه شهرستان‌های شیراز، کازرون، فیروزآباد، جهرم، فسا، لار و دیگر مناطق مرکزی، جنوبی و غربی فارس را درگیر بارش برف، باران، رعد و برق، وزش باد شدید، تگرگ و مه خواهد کرد.

قاسم حسینی از صدور هشدار سطح نارنجی برای فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: این سامانه از روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا جمعه ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان فارس با اشاره به نوع مخاطرات این سامانه افزود: بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید و موقتی، ریزش تگرگ و مه از جمله پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است.

حسینی مناطق تحت تأثیر را گسترده اعلام کرد و گفت: طی روز‌های یادشده همه نقاط استان به‌ویژه شهرستان‌های شیراز، کازرون، فیروزآباد، جهرم، فسا، لار، لامرد، نی‌ریز، داراب، ممسنی، سپیدان، آباده، اقلید و دیگر مناطق مرکزی، جنوبی و غربی فارس درگیر این سامانه خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی فارس درباره آثار مخاطره توضیح داد: لغزندگی جاده‌ها، انسداد گردنه‌های برف‌گیر، کولاک برف، اختلال در تردد شهری و برون‌شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از پیامد‌های احتمالی این سامانه است. همچنین خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

او توصیه کرد: مردم از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند، خودرو‌ها در جاده‌های کوهستانی به تجهیزات زمستانی مجهز باشند، از توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی به تعویق افتد، دهانه پل‌ها و کانال‌ها پاکسازی شود و عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنند.

حسینی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و راهداری باید آمادگی کامل داشته باشند و کشاورزان نیز نسبت به کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی اقدام کنند.