به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در جلسه تخصصی مدیریت پسماند‌های عفونی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی گفت: با همت مشترک دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت پسماندشهرداری و حمایت قضایی، سایت بی‌خطرسازی پسماند‌های خرد (مطب‌ها وکلینیک‌ها) برای نخستین باردر اهواز راه‌اندازی شد.

وی افزود: بیمارستان‌های اهواز مجهز به دستگاه‌های اتوکلاو هستند و جمع‌آوری به‌موقع ادامه دارد، اماچالش‌هایی مانند عدم قرارداد رسمی، دپوی مقطعی و پرت زباله‌ها باقی است.

دکتر شریفی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مهندس ثابت‌قدم (مدیرعامل سازمان پسماند)، معاونان دانشگاه و مدیران مراکز بهداشت شرق و غرب اهواز، برگزار شد؛ بر انعقاد قرارداد رسمی، صدور رسید دقیق از مبدأ تا مقصد، افزایش ناوگان و هم‌افزایی برای جلوگیری از تجمع جوندگان، زباله‌گردی و شیوع بیماری‌ها توافق شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز هشدار داد: این جلسه اول و آخر است، پس از آن با هرگونه کوتاهی در حوزه درمان، پسماند یا محیط زیست قاطعانه برخورد خواهد شد تا سلامت مردم برای همیشه تأمین شود.