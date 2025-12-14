همزمان با سفر هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین به کراچی و برگزاری نمایشگاه اختصاصی معرفی توانمندی‌های تولیدی و بازرگانی این استان، مقامات و فعالان اقتصادی ایران و پاکستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، جمعی از مقامات دولت فدرال پاکستان، نمایندگان پارلمان محلی ایالت سند، مدیران مراکز اقتصادی بخش خصوصی و فعالان عرصه صنعت و تجارت در دیداری مشترک با هیئت اقتصادی ایران در شهر کراچی راهکار‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر بهداشت پاکستان، وزیر سرمایه‌گذاری این کشور و جمعی از نمایندگان مجلس ملی با اشاره به پیوند‌های تاریخی و اشتراکات عمیق فرهنگی میان دو ملت، توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان را ضرورتی متناسب با ظرفیت‌های موجود دو کشور دانستند.

مقامات پاکستانی در این دیدار تقویت ارتباط میان نهاد‌های مالی و بانکی دو کشور را یکی از پیش‌شرط‌های افزایش همکاری‌های تجاری عنوان کرده و فراهم سازی بستر‌های لازم برای تسهیل مبادلات اقتصادی را ضروری قلمداد کردند.

آنان همچنین همکاری‌های استانی را ظرفیتی مؤثر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه میام دو کشور همسایه با بازار ۳۰۰ میلیون نفری ارزیابی کردند.

در مقابل اعضای هیات ایرانی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی استان قزوین، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با قدردانی از همکاری و همراهی مقامات پاکستانی در برگزاری نمایشگاه اختصاصی قزوین، سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه عنوان کردند. هیئت اقتصادی کشورمان اظهار داشتند که پاکستان به دلیل نزدیکی تاریخی و فرهنگی با ایران، از جایگاهی ویژه در راهبرد همسایگی جمهوری اسلامی برخوردار است.

سخنرانان طرف ایرانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان‌های دو کشور، همکاری‌های استانی را یکی از مسیر‌های مؤثر برای ارتقای روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه دانسته و از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پاکستان برای حضور در ایران و توسعه همکاری‌های مشترک دعوت به عمل آوردند.