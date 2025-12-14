مدیر دفتر زیرساخت ایمیدرو از اجرای مجموعه‌ای از راهبردهای کلان برای پایداری انرژی در صنایع معدنی کشور خبر داد و گفت : این برنامه‌ها با تمرکز بر توسعه نیروگاه‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های بهینه‌سازی دنبال می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رامین بهمنی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران، تأمین پایدار و مقرون‌به‌صرفه انرژی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع معدنی دانست و تأکید کرد: بی‌ثباتی در تأمین انرژی، می‌تواند سبب توقف تولید و از دست رفتن بازار‌های بین‌المللی شود.

وی افزود: هدف ایمیدرو، حرکت در مسیر توسعه پایدار و حفظ تداوم زنجیره ارزش صنایع معدنی با کاهش وابستگی به نوسانات تأمین انرژی است و بخشی از ناترازی‌های انرژی با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی فناوری‌های تولید قابل برطرف شدن است.

بهمنی درباره چالش‌های موجود در صنایع فولادی و معدنی گفت: بسیاری از واحد‌ها همچنان با فناوریهای قدیمی و بازده پایین فعالیت می‌کنند و وابستگی شدید به حامل‌های فسیلی، خطر تولید را افزایش داده است.

وی نبود نظام دقیق پایش انرژی، کمبود انگیزه برای اقدامات بهینه‌سازی و محدودیت در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک را از دیگر موانع موجود برشمرد.

بهمنی افزود: سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه انرژی بر دیجیتالی‌سازی فرآیندها، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل مصرف، تشکیل کمیته‌های انرژی در شرکت‌ها، تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته، نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از مدل‌های مالی تشویقی تمرکز دارد. همچنین در برخی صنایع، جایگزینی زغال‌سنگ حرارتی به جای گاز طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر دفتر زیرساخت ایمیدرو در ادامه از راهبرد‌های کلان سازمان برای پایداری انرژی سخن گفت و تصریح کرد: حمایت از احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نیروگاه‌های مقیاس کوچک و متوسط در مجتمع‌های معدنی، گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت هوشمند پیک مصرف با فناوری‌های دیجیتال، تنوع‌بخشی به منابع انرژی شامل استفاده از هیدروژن و گاز زغال‌سنگ، بهره‌گیری از فناوری‌های نو برای کاهش مصرف و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان جهت توسعه سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی و ارتقای راندمان نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله محور‌های اصلی این برنامه است.

بهمنی در پایان تأکید کرد برای کارآمدی این راهبردها، تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطح ملی میان وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت، سازمان محیط زیست، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهاد‌های برنامه‌ریزی ضروری است تا مسیر تأمین پایدار انرژی در خدمت توسعه صنعتی کشور قرار گیرد.