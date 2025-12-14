پخش زنده
معاون دادگستری استان کرمان گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، خیرین یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش مؤثر نهادهای مردمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، خیرین و مراکز حمایتی، یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان در پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی شدن زندانیان است.
سید مهدی قویدل در حاشیه بازدید از زندان مرکزی کرمان با تشریح برنامههای مشترک دادگستری استان و ادارهکل زندانهای کرمان، افزود: تعامل ساختارمند با نهادهای مردمی، امکان ارائه خدمات حمایتی، آموزشی، مشاورهای و درمانی به زندانیان، مددجویان و خانوادههای آنان را فراهم کرده و آثار ملموسی در کاهش بازگشت مجدد به جرم داشته است.
**** مشارکت دهها نهاد مردمی در زندانهای استان کرمان
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به فراهم شدن بستر قانونی برای حضور نهادهای مردمی در زندانها، اظهار داشت: سازمانهای مردمنهاد، مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی با رعایت ضوابط و ملاحظات امنیتی، امکان دسترسی قانونمند به زندانیان واجد شرایط را دارند و هماکنون دهها نهاد مردمی در این فرآیند مشارکت فعال دارند.
قویدل تصریح کرد: شناسایی نیازها، حمایت از بزهدیدگان و گروههای آسیبپذیر و تسریع در فرآیندهای اصلاحی و تربیتی از مهمترین دستاوردهای این همکاریها به شمار میرود.
**** ثبتنام چهار هزار و ۷۴ مددجوی زندانی در دورههای مهارت آموزی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه آموزش، رکن اصلی اصلاح و تربیت است، گفت: تاکنون چهار هزار و ۷۴ نفر از زندانیان استان در دورههای مختلف مهارت آموزی (رشتههای فنی و کاربردی) ثبتنام کردهاند که از این تعداد، سه هزار و ۴۵۳ نفر به آزمونهای مهارتی معرفی شدهاند.
قویدل افزود: از مجموع شرکتکنندگان، ۲ هزار و ۱۰۷ نفر موفق به قبولی در آزمونها و یک هزار و ۲۶۱ نفر نیز گواهینامه رسمی مهارت دریافت کردهاند که این آموزشها با مشارکت دستگاههایی از جمله فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایعدستی برگزار شده است.
**** تحصیل ۶۱۶ زندانی در مقاطع مختلف تحصیلی
قویدل با تأکید بر اهمیت تحصیل در بازگشت سالم زندانیان به جامعه، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۷ نفر در مقطع سوادآموزی، ۳۹۵ نفر در مقاطع ابتدایی و متوسطه و ۱۴ نفر در آموزش عالی در زندانهای استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، انجمن حمایت از زندانیان و خیرین، زمینه ادامه تحصیل زندانیان و فرزندان آنان فراهم شده و تنها در سال جاری بیش از یک هزار بسته آموزشی میان فرزندان محصل زندانیان نیازمند توزیع شده است.
* اجرای بیش از ۲۰۱ برنامه حمایتی برای خانواده زندانیان
معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اشاره به حمایتهای معیشتی و خانوادگی گفت: در حوزه حمایتهای اجتماعی، بیش از ۲۰۱ مورد برنامه حمایتی برای رفع مشکلات مادی خانواده زندانیان اجرا شده و مددکاران اجتماعی بهصورت مستمر نسبت به شناسایی و معرفی خانوادههای نیازمند به مراکز حمایتی، انجمنهای مردمنهاد و خیرین اقدام میکنند.
**** افزایش خدمات درمانی و حضور پزشکان متخصص
قویدل از توسعه خدمات پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی در زندانهای استان خبر داد و افزود: استفاده از پزشکان متخصص و همکاری با انجمنهای خیریه، موجب ارتقای سطح خدمات درمانی و حمایتی برای زندانیان و خانوادههای آنان شده و بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی از این طریق پوشش داده میشود.
**** برگزاری ۳ پویش صلح و سازش در زندانهای کرمان
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه عدالت ترمیمی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه پویش صلح و سازش با مشارکت بسیج حقوقدانان و خیرین در زندانهای استان برگزار شده و شورای حل اختلاف ویژه اندرزگاه باز کرمان نیز با هدف رسیدگی به پروندههای دارای شاکی خصوصی راهاندازی شده است.
قویدل تأکید کرد: این اقدامات در کنار برگزاری نشستهای ترمیمی و اجرای مرخصیهای ترمیمی، نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری، افزایش رضایت بزهدیدگان و تقویت فرهنگ صلح و سازش داشته است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان گفت: مشارکت گسترده نهادهای مردمی در فرآیندهای اصلاحی، حمایتی و پیشگیرانه، ضمن افزایش اعتماد عمومی، به کارآمدی نظام قضایی کمک کرده و مسیر بازگشت سالم و سعادتمندانه زندانیان به جامعه را هموار میکند.