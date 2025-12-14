پخش زنده
ارسلان زارع در جلسهای اضطراری با موضوع پیشبینی، پیشگیری و هماهنگی عملیات بر آمادگی حداکثری دستگاهها در برابر سامانه بارشی فعال و فراگیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این جلسه که با حضور فرمانداران شهرستانها، مدیران کل دستگاههای امدادی، خدماتی و عملیاتی استان برگزار شد گفت: بر اساس آخرین تحلیلهای کارشناسی، استان از فردا در معرض یک سامانه بارشی فعال و فراگیر قرار میگیرد که فرصتی برای ذخیره منابع آبی و رحمت الهی است.
زارع با اشاره به خشکسالیهای طولانیمدت و چشم انتظاری مردم برای بارش رحمت الهی افزود: خدا را شکر که دعای مردم مستجاب شد، اما وظیفه ما مدیریت این نعمت و جلوگیری از تبدیل آن به آسیب است که آمادگی صد در صدی و هماهنگی بیندستگاهی کلید این موفقیت خواهد بود.
وی در ادامه خطاب به اعضای ستاد و فرمانداران، دستورات مشخصی را در خصوص آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و عملیاتی، استقرار پایگاهها و نیروها در مناطق پرخطر، رصد مسیرهای مواصلاتی و مسیلها به طور مستمر و اطلاع رسانی به موقع از صدا و سیما و رسانهها صادر کرد.
استاندار بوشهر اضافه کرد: دستگاههای خدماتی (آب، برق، ارتباطات، شهرداریها) تمهیدات لازم را برای جلوگیری از قطع خدمات انجام دهند وگروههای تعمیرات اضطراری در مراکز تمامی شهرستانها مستقر باشند.
زارع گفت: فرمانداران شهرستانها همین امروز جلسات شهرستانی ستاد بحران را تشکیل داده و آمادگی حوزه مدیریت خود را به صورت لحظهای به مرکز استان گزارش دهند.
وی اظهار داشت: رسانهها و روابط عمومی دستگاهها، اطلاعرسانی سریع، شفاف و مستمر هشدارها و توصیههای ایمنی به زبان ساده به عموم مردم انجام دهند.
زارع بر نقش محوری مردم تأکید کرد و گفت: مهمترین رکن مدیریت این رویداد، هوشیاری و همکاری مردم عزیز است و درخواست داریم به هشدارها توجه کنندو از تردد غیرضروری در زمان اوج بارش و نزدیکی به مسیلها و رودخانهها خودداری نمایند.
وی درباره تعطیلی مدارس هم گفت: در مورد وضعیت فعالیت آموزشی مدارس، با توجه به پویایی سامانه، تصمیم نهایی در ساعات آینده و بر اساس دقیقترین پیشبینیها گرفته و به سرعت اعلام خواهد شد.
رئیس ستاد مدیریت بحران استان در خاتمه از تمامی دستگاهها خواست تا گزارش عملکرد و آمادگی خود را تا پایان امروز ارائه دهند و اعلام کرد که پایش این ستاد به صورت ۲۴ ساعته تا عبور کامل سامانه ادامه خواهد داشت.