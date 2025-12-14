پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای گسترده عملیات بهسازی، لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای اصلی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰۰ کیلومتر از راههای شریانی استان تحت پوشش این طرحها قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نگهداری راهها افزود: این عملیات در قالب ۲۰ قرارداد اجرایی و با هدف ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات جادهای در مسیرهای پرتردد استان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژهها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، اضافه کرد: میزان اعتبارات اختصاصیافته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است؛ بهطوری که سال گذشته ۱۵ قرارداد به طول ۱۰۰ کیلومتر و با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش حوادث رانندگی و بهبود کیفیت سفرهای جادهای را از مهمترین اهداف اجرای این طرحها عنوان کرد و گفت: توسعه و نگهداری مناسب شبکه راهها نقش مستقیمی در بهبود حملونقل و رونق اقتصادی استان دارد.
شکری در پایان با اشاره به تداوم این روند در ماههای آینده گفت: پروژههای بهسازی و روکش آسفالت در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت و انتظار میرود تا پایان سال، وضعیت کیفی بخش قابل توجهی از راههای استان بهبود پیدا کند.