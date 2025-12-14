به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی باشکوه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان خوی برگزار شد.

این آیین معنوی با هدف تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فرهنگ اسلامی و الگوسازی از سیره آن بانوی بزرگ برای جامعه امروز برگزار شد و در آن بر نقش محوری زن در تحکیم بنیان خانواده و جامعه تأکید شد.

حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در این مراسم با اشاره به شخصیت جامع و الهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشان را الگوی کامل ایمان، بصیرت، عفاف و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و اظهار داشت سیره آن بانوی بزرگ، معیار روشنی برای سبک زندگی اسلامی و نقش‌آفرینی مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مبتنی بر ساده‌زیستی، کرامت انسانی، توجه به خانواده، مسئولیت اجتماعی و دفاع آگاهانه از حق است و بازخوانی این سیره می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیاز‌ها و آسیب‌های امروز جامعه باشد. همچنین پاسداشت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در حقیقت تجلیل از مقام زن و مادر و تأکید بر جایگاه تربیتی و تمدن‌ساز آنان در جامعه اسلامی است.

غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی نیز در سخنانی با گرامیداشت این مناسبت مبارک، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را مظهر ایثار، صبر و ولایت‌مداری معرفی کرد و گفت: زنان و مادران جامعه اسلامی با الگوگیری از سیره فاطمی می‌توانند نقش مؤثری در تعالی اخلاقی جامعه و پرورش نسل آگاه و مسئول ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع مادران شهدا تصریح کرد : فرهنگ ایثار و مقاومت مرهون صبر، ایمان و تربیت مادرانی است که با روحیه فداکاری، فرزندانی مؤمن و انقلابی را تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند.

در پایان این مراسم، به پاس نقش ماندگار و ارزشمند مادران شهدا در حفظ و تداوم ارزش‌های دینی و انقلابی، از جمعی از مادران شهید شهرستان خوی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.