مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از مصدوم شدن یک نفر بر اثر انحراف از مسیر یک دستگاه خودروی کاپرا در محور پیرانشهر به اشنویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی افزود: صبح امروز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی کاپرا در محور پیرانشهر–اشنویه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

او اضافه کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی جلدیان هلال‌احمر پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این سانحه یک مصدوم به همراه داشت، گفت: فرد مصدوم پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.