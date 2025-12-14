به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان پارسیان گفت: در بخش آقایان این دوره از مسابقات در رده سنی نوجوانان علیرضا رضاپور، جوانان نوید رضاپور، بزرگسالان علی روهنده، پیشکسوتان معین طاهری، و در بخش تیمی هیروس جیم پارسیان مقام‌های نخست را کسب کردند.

محمود مصلح افزود: در بخش بانوان نیز در رده سنی نوجوانان غزل شهریاران، جوانان زینب محمدی، بزرگسالان زینب نجاتی، پیشکسوتان مریم افشاری، و در بخش تیمی هیروس جیم پارسیان، رتبه‌های نخست را از آن خود کردند.

وی گفت: در این مسابقات که با حضور صد ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی شهرستان پارسیان برگزار شد، ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف در بخش‌های قدرتی، استقامتی و مهارتی با یکدیگر به رقابت کردند.

هدف از برگزاری این مسابقات ترویج ورزش قهرمانی، ارتقای آمادگی جسمانی و افزایش نشاط اجتماعی است.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان پارسیان گفت: این رشته ورزشی بر پایه سنجش توان بدنی، سرعت عمل، هماهنگی عضلات و استقامت طراحی شده است و شرکت‌کنندگان در زمان مشخص، مجموعه‌ای از حرکات استاندارد ورزشی را با حداکثر توان اجرا می‌کنند.