استاندار آذربایجان غربی گفت: تهیه شاخص و داده های قابل استناد از ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه زمینه ساز برقراری عدالت در توزیع منابع و امکانات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی امروز در جلسه راه اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری در ارومیه با اعلام این مطلب گفت: برای دست یابی به توسعه علمی صنعتی و اقتصادی داشتن آمار واطلاعات دقیق و به روز از قابلیتها و امکانات موجود در هر منطقه ضروری است.
رضارحمانی با اشاره به هوش و ذکاوت بالای جوانان کشورمان افزود: با نزدیکتر شدن افکار و ایدههای جامعه علمی با جوامع صنعتی و اقتصادی زمینه تجاری سازی طرح هاو اندیشههای مطرح شده فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت راه اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری در آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: نظارتهای میدانی بر حسن اجرای قانون و انجام طرحهای مطالعاتی و آینده پژوهی از نقشها و وظایف مهم اعضای شورای علمی این دانشکده در توسعه همه جانبه آذربایجان غربی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون گرایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست گفت: شناسایی ظرفیتها چالشها و ارائه مشاوره به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از اهداف حمزه صفر بیگی در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: دانشکده حکمرانی و قانون گذاری با شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از نخبگان استانها در بخشهای مختلف علمی صنعتی فرهنگی و ورزشی نقش بسیار بارزی در استفاده و بکارگیری اندیشههای جدید در تهیه و تدوین برنامههای توسعهای کشور هستیم .
در این نشست اعضای ۱۲نفره کمیته علمی بهمراه قای بهادری رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون گرایی آذربایجان غربی معرفی شدند.