سعید جلیلی، در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به تاریخچه تقابل آمریکا با ایران گفت: آمریکا در برابر خواسته ملیشدن نفت یک کشور دست به کودتا زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دولت وقت به ریاست دکتر مصدق تلاش داشت با کمک آمریکا دست انگلیس را از نفت ایران کوتاه کند، بیان کرد : همان آمریکا به همراه انگلیس علیه همان دولت کودتا کرد.
جلیلی با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات تاریخی تصریح کرد: حسین علمالهدی بهعنوان یک دانشجو نقش خود را بهدرستی شناخت و در همین مسیر به شهادت رسید. اگر دانشجو بداند در چه شرایطی قرار دارد، میتوان به آینده امیدوار بود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در ادامه با یادآوری سخنان شهید عباسی گفت: شهید عباسی معتقد بود علم باید در اختیار دانشگاه باشد؛ فریدون عباسی نیز در برابر «ضحاکها» ایستاد و مسیر پیشرفت را دنبال کرد.
وی با اشاره به تداوم دشمنیها علیه ایران اظهار کرد: دشمن از سال ۱۳۳۲ تاکنون مسیر خصومت خود را با ملت ایران ادامه داده است. زمانی میگفتند ایران نباید حتی سیمخاردار داشته باشد، اما امروز ارسال سلاح از سوی ایران توازن جنگ در اروپا را برهم زده است.
جلیلی افزود: فریدون عباسی یکبار ترور شد و بار دوم به شهادت رسید، اما همواره مسیر پیشرفت را دنبال کرد. باید بهدرستی نشان دهیم که از کجا به کجا رسیدهایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تحریمها گفت: در طول هشت سال دولت روحانی، تحریمها دو برابر شد. این در حالی است که همان رشد منفی اقتصادی در دوره شهید رئیسی دوباره به روند رشد خود بازگشت که نشان میدهد ظرفیتهای کشور قابل فعالسازی است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر مفهوم «دولت سایه» تصریح کرد: دولت سایه یک فرد نیست، بلکه کار جمعی است و همه باید در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی کنند.
جلیلی در ادامه با انتقاد از وضعیت مدیریت انرژی کشور اظهار کرد: وظیفه همه این است که به هر دولتی که منتخب مردم است کمک کنند، اما باید دید چه چیزی واقعاً کمک محسوب میشود.
وی با اشاره به کشف قاچاق گسترده سوخت افزود: شش میلیون لیتر بنزین قاچاق کشف شده است؛ این حجم از قاچاق به جیب چه کسانی میرود؟ مگر صحبت از یک یا دو باک بنزین است؟
جلیلی تأکید کرد: ناترازی در حوزه انرژی راهحل دارد و با مدیریت صحیح میتوان جلوی قاچاق و پرت انرژی را گرفت.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از فضاسازیها درباره استفاده مدیران از خودرو گفت: کسانی که با تمسخر، موضوع «پراید» را مطرح میکنند، در واقع در حال توجیه بنزسواری و هزینهکردهای غیرضروری هستند. وقتی هدف، جلوگیری از فساد و هدررفت منابع است، باید مصارف غلط را متوقف کرد و پذیرفت که با همین امکانات هم میتوان کار را پیش برد؛ ضرورتی ندارد مدیران در شهرها خودروهای آخرین سیستم زیر پایشان باشد.
وی افزود: این تصمیمها هزینه دارد، اما نقاط قوتی است که باید پای آن ایستاد تا اجازه داده نشود مصارف غیرضروری از منابع محدود کشور، روزبهروز به جان بیتالمال بیفتد. نباید اجازه داد مفسده اقتصادی، بهویژه در قراردادهای نفتی، شکل بگیرد.
جلیلی با اشاره به فشارهای دشمن تصریح کرد: دشمن چرا از هزاران کیلومتر آنطرفتر جنگنده بلند میکند تا استاد دانشگاه ما را هدف قرار دهد؟ چون نمیخواهد ایران به توان غنیسازی دست پیدا کند. حال اگر کسی بگوید «خودم جمع میکنم»، باید دید چه تصمیمی باید گرفت و چگونه باید با آن برخورد شود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر لزوم طرح بهموقع مسائل گفت: اگر قرار است درباره برجام یا موضوعات مشابه صحبت شود، باید در زمان خودش باشد. اجازه ندادید یک مسئله در زمان مناسب مطرح شود تا شاید بتوان جلوی آن را گرفت؛ حالا که دادگاه وارد رسیدگی شده، میگویند بیایید صحبت کنیم. ابتدا باید حکم دادگاه مشخص شود.
جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه و نسبت آن با برنامه هفتم توسعه و هدفگذاری رشد هشتدرصدی باید بهطور شفاف مشخص شود تا مسیر توسعه کشور هموار شود.