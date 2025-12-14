مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد درگذشت آیت الله گلپایگانی در روز سه شنبه ۲۵ آذر پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر برگزاری مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد رحلت آیت الله گلپایگانی گفت: سی و سومین سالگرد ارتحال آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی از طرف بیت ایشان پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام افزود: سخنران این مراسم حجت الاسلام دکتر رفیعی خواهد بود.

آیت الله گلپایگانی در زمان حیات خودشان منشا اثرات زیادی در زمینه‌های علمی، اجتماعی بودند و امروز مردم قم از خدمات درمانی بیمارستان وی، کتابخانه، دارالقرآن و مدرسه علمیه بهره‌مند هستند.

آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی در سال ۱۳۷۲ و در سن ۹۴ سالگی دارفانی را وداع گفت.