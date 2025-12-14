پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اداره آموزش و پرورش هرمزگان در حکمی شاهرخ نیازی را به عنوان سرپرست اداره آموزشوپرورش کیش منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش کیش با تأکید بر جایگاه و نقش بنیادین آموزشوپرورش در توسعه فرهنگی، اجتماعی و انسانی کیش، بر ضرورت تعامل، همافزایی و همکاری مستمر بین دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط منطقه آزاد کیش تأکید کردند.
سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش کیش نیز در این مراسم، بر لزوم برنامهریزی هدفمند، ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، توجه ویژه به نیروی انسانی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتها و امکانات موجود در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت تأکید کرد.
شاهرخ نیازی با تأکید بر معیشت و رفاه فرهنگیان، تأمین مسکن، ارتقای سطح کیفی آموزش و تقویت فرآیندهای پرورشی و حرکت اداره براساس شاخصهای نظام تعلیم و تربیت از حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و اداره کل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد.
سعید زاهدی، مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم، گفت: مصمم هستیم با تغییر زیرساختها و امکانات، از آموزش و پرورش کیش حمایت کنیم.
آیین معارفه سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش کیش با حضور محمد میرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان، مصلحی، رئیس حراست ادارهکل آموزش و پرورش، سعید زاهدی مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش، حسن عاشوری، رئیس اداره نظارت بر مراکز آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش و مجاور رئیس سازمان دانش آموزی برگزار شد.
شاهرخ نیازی دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهرهوری و دکترای مدیریت با گرایش تحقیق در عملیات (OR) است.
مدیریت و معاونت مدارس دولتی و غیردولتی، مسئول ارزیابی عملکرد، معاون آموزشی و کفیل اداره آموزش و پرورش کیش از مهمترین سوابق شاهرخ نیازی است.