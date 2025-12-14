پخش زنده
استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیتهای بزرگ کشاورزی و دامپروری استان، چالشهای جدی پیشروی این بخشها و نیز معضلات محیطزیستی را تشریح کرد و بر لزوم یافتن راهحلهای کاربردی، علمی و فوری تاکید داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیطزیست خوزستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با بیان اینکه خوزستان یکی از قطبهای مهم و بزرگ توسعه فعالیتهای کشاورزی است اظهار کرد: در این استان به کشاورزی بهعنوان یک مزیت نسبی نگاه میشود و حدود ۱۴۰ نوع محصول کشاورزی در خوزستان تولید میشود.
وی افزود: دامپروری استان نیز در حوزههای مختلف دام سبک، دام سنگین، ماکیان و آبزیان گرمآبی و سردآبی از ظرفیتهای متنوعی برخوردار است.
استاندار خوزستان به مشکلات و چالشهای حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات موجود در این حوزه موجب افزایش ارزش افزوده خواهد شد؛ بهعنوان نمونه، در استان پالایشگاه خرما وجود ندارد، در حالی که در برخی استانهای غیرتولیدکننده، محصول خرما فرآوری میشود.
وی با اشاره به مدیریت تنش آبی در تابستان گذشته، تشکیل کارگروه ویژه تنش آبی برای حوضههای آبی مختلف و اقدامات انجامشده برای تامین آب شرب، آب گندم، حقابه تالابها و آب شرب دام را تشریح کرد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای محیطزیست خوزستان پرداخت و آن را دارای مشکلات عدیدهای عنوان کرد و گفت: آلودگی هوا در خوزستان یکی از مسائل عمده ماست و آلایندههای مختلفی در بخشهای گوناگون از جمله کشاورزی (سوزاندن کاه و کلش و نیشکر)، صنعت (فولاد و فلرهای نفتی)، ریزگردها و آتشسوزی هورالعظیم وجود دارد.
وی به آلودگی آب نیز اشاره کرد و افزود: فاضلابهای خانگی و صنعتی به رودخانهها ریخته میشوند، در حالی که این اتفاق نباید رخ دهد؛ کارخانهها باید به سمت استفاده از پساب و بازچرخانی آب بروند؛ این آلودگیها ممکن است پیامدهای جدی مانند افزایش میزان جیوه در آبزیان و حتی افزایش شیوع اوتیسم داشته باشد.
استاندار خوزستان افزود: آلودگی خاک نیز که پیچیدهترین نوع آلودگی است، در استان ما وجود دارد و زمینهایی داریم که در آنها هیچ کِشتی نمیتواند صورت بگیرد.
وی به استقبال از همکاریهای بینالمللی برای حل معضلات محیطزیستی اشاره کرد و گفت: در دیدار با سفیر ژاپن و یک هیات چینی، با توجه به دستاوردهایی که در کنترل آلودگیها داشتهاند، اعلام آمادگی کردیم تا یک تیم کارشناسی از ژاپن یا چین برای مطالعه و ارائه راهحل به خوزستان بیاید.
موالیزاده با ابراز امیدواری نسبت به نقش اندیشکده حکمرانی کشاورزی و محیطزیست خوزستان، به یکی از تبعات آلودگیها اشاره کرد و گفت: ما ناچاریم برای مقابله با آلودگی هوا مدارس و دانشگاهها را تعطیل کنیم. تعطیلی مدارس اقدام مطلوب و مورد نظر ما نیست، اما برای حفظ سلامت دانشآموزان ناچار به انجام آن میشویم؛ زیرا از یک طرف دانشآموزان با آلودگی مواجه میشوند و از طرف دیگر، تعطیلی باعث افت تحصیلی و نیاز به برگزاری کلاسهای جبرانی میشود.