مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم نقش تولیدی روستاها گفت: سیاستهای این وزارتخانه بهویژه در سال ۱۴۰۴ بر احیای جایگاه تولیدی روستاها و تقویت اقتصاد روستایی متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، فاطمه خمسه در سومین جشنواره مردمی رسانهای پیشرفت با اشاره به کاهش نسبت جمعیت روستایی به شهری گفت: با وجود این تغییر جمعیتی، روستاهای کشور همچنان مولد هستند و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیتهای تولیدی در این مناطق توسط زنان انجام میشود.
فاطمه خمسه با اشاره به برنامههای مشترک وزارت جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاههای ذیربط افزود: هدف اصلی این برنامهها، بازگرداندن روستاها به نقش واقعی خود بهعنوان واحدهای تولیدی و فاصله گرفتن از رویکرد مصرفگرایی تحمیلشده در سالهای گذشته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها افزود: امروز در بسیاری از روستاها شاهد حضور کشاورزان پیشرو و تولیدکنندگانی هستیم که با تکیه بر نوآوری، تجربه و دانش بومی میتوانند نقش مؤثری در آموزش و ترویج یافتههای نوین میان سایر بهرهبرداران ایفا کنند.
فاطمه خمسه گفت: تولید روستایی ایران قابل تحریم نیست، چراکه این تولید مبتنی بر ظرفیتهای داخلی و بدون وابستگی بیرونی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها، حفظ سنتهای اصیل روستایی در کنار پیشرفت و نوآوری را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: با همکاری دفتر نمایندگی ولیفقیه در این وزارتخانه تلاش میشود ضمن پاسداشت ارزشها و فرهنگ روستایی، از تحولات مثبت و دستاوردهای نوین این بخش حمایت شود.
فاطمه خمسه با اشاره به برخی چالشها در حوزه ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی از سوی کشاورزان برتر به سایر بهرهبرداران تأکید کرد: این مسائل باید بهصورت دقیق بررسی و رفع شود تا مشکلات کشاورزان کاهش یابد و مسیر توسعه پایدار کشاورزی هموار شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها در پایان خاطرنشان کرد: تولیدات کشاورزان هرگز گم نخواهد شد و کشاورزان برتر بهعنوان سکانداران امنیت غذایی کشور، همواره مورد احترام جامعه و سیاستگذاران بخش کشاورزی هستند.