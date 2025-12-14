پخش زنده
در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران علاوه بر تصویب لایحه الزام شهرداری به طراحی مدیریت روان آبهای پایتخت ، اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوس رانی و اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد نور نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست امروز شورای شهر، دستورالعمل جامع و فنی ساخت پیادهروها و معابر نفوذ پذیر شهری به تمامی مناطق و سازمانهای شهرداری تهران ابلاغ شد.
آقامیری عضو شورای شهر با اشاره به سابقه بررسیهای تخصصی در شهرداری تهران گفت: موضوع پیادهروسازی از حدود یک سال گذشته در شورای فنی بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در این فرآیند، ۱۰ تا ۱۵ نفر از کارشناسان و اعضای شورای فنی جلسات متعدد برگزار کرده و تمامی ابعاد اجرایی، بهویژه فهرستبها و شیوههای اجرایی، بررسی شده است.
وی تأکید کرد که بر اساس مصوبه شورای فنی، ساخت پیادهروهای بتنی و آسفالتی بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. در بوستانها و فضاهای سبز اجرای پیادهروها باید با زیرسازی شنی و روش خشکچینی انجام شود و حتی در صورت استفاده از کفپوش بتنی، اجرای کار باید به صورت خشکچینی باشد.
در نشست امروز شورای شهر ، اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه با عضویت اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی موافقت شد و اساسنامه این شرکت با برگزاری مجمع عمومی به تصویب رسید.
همچنین چمران ،رئیس شورای شهر تهران گفت: از نظر قانونی هیچ الزام، اجبار یا ضرورتی وجود ندارد که به دلیل افزایش قیمت بنزین، نرخ کرایه تاکسیها افزایش پیدا کند.
مهدی چمران تصریح کرد: رانندگان تاکسی همان میزان کاری را که در طول روز انجام میدهند، با نرخهای مصوب دریافت میکنند و اگر بخواهند دوباره مبلغی اضافه کنند، به نظر من کار درستی نیست.