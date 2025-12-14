جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با مصوباتی در خصوص فرهنگ حجاب و عفاف ، جوانی جمعیت ،سلامت و محیط زیست همراه بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در این جلسه فقدان آموزگار اخلاق، آیت الله شاهچراغی را سلمه ای بزرگ عنوان کرد و حضور مردم در مراسم های تشییع و یادبود آن عالم وارسته را ، تکریم شعائر الهی دانست .

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی ، گفت : آیت الله شاهچراغی مصداق بارز عالم مردمی بودند و ولایت پذیری شاخصه اصلی ایشان بود .

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت ضرورت کار فرهنگی در مقابله با هجمه دشمن ، بر نقش آفرینی بیشتر جوانان به خصوص در کمیته های شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد .

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی گفت : در موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری ، فعالیت ها و برنامه ها باید پشتوانه اجرایی و عملی داشته باشد و مسئله محور باشد .

استاندار سمنان هم در این جلسه با گرامیداشت یاد و نام آیت الله شاهچراغی ، از پیگیری برای اخذ اعتبارات بیشتر در خصوص موضوع جوانی جمعیت در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد .

محمد جواد کولیوند گفت :در موضوع حجاب و عفاف همه دستگاه ها باید وظایف خود را ایفا کنند . وی گسترش فرهنگ صرفه جویی را لازمه امروز جامعه دانست .

تجلیل از فعالان لیگ جهاد تبیین و رونمایی از پوستر برگزاری جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی و سفال و سرامیک در سمنان ، از دیگر برنامه های شورای فرهنگ عمومی استان سمنان بود .