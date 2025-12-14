به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد گفت: سه میلیارد ریال توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ۲ میلیارد ریال به وسیله یکی از خیران به مرمت قلعه تاریخی گیسور تخصیص پیدا کرد.

حمیدرضا محمودی قوژدی امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قلعه تاریخی گیسور به‌ عنوان یکی از شاخص‌ ترین آثار تاریخی روستای گیسور در شهرستان گناباد، در دستور کار حفاظت اضطراری، ثبت در فهرست آثار ملی ایران و تدوین طرح مرمت اصولی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی قلعه تاریخی گیسور و در راستای مداخلات حداقلی و اصول حفاظت علمی، مقرر شد، حفاظت اضطراری این قلعه به‌ عنوان اولویت نخست شامل تثبیت بخش‌ های آسیب‌ پذیر، جلوگیری از گسترش تخریب و صیانت موقت از عناصر معماری انجام شود.

محمودی فوژدی گفت: روستای گیسور با برخورداری از مجموعه‌ ای از آثار تاریخی ارزشمند، از ظرفیت‌ های مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان گناباد محسوب می‌ شود.

وی ادامه داد: در همین اساس و به‌ منظور ایجاد پشتوانه حقوقی و فنی برای حفاظت بلندمدت، مقرر شد همزمان با اجرای اقدامات اضطراری، فرآیندهای حقوقی لازم در راستای ثبت قلعه تاریخی گیسور در فهرست آثار ملی ایران، تملک بنا، تهیه و تکمیل پرونده ثبتی و تدوین طرح جامع مرمت بر اساس ضوابط و اصول علمی حفاظت و مرمت آثار تاریخی پیگیری و انجام شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد تصریح کرد: این نهاد حفاظت از میراث‌ فرهنگی و انتقال آن به نسل‌ های آینده را از اولویت‌ های اصلی خود می داند و در این مسیر از مشارکت دستگاه‌ های اجرایی، نهادهای محلی و خیران فرهنگی استقبال می‌ کند.

قلعه تاریخی گیسور از توابع بخش مرکزی گناباد با وسعت ۵ هکتار و از آثار به جای مانده دوران صفویه است و در سال‌ های گذشته به دلیل کمبود اعتبارات مرمت بخش‌ هایی از آن تخریب شد.

بخش‌هایی از این قلعه با مشارکت مردم و با راه اندازی پویش مردمی مرمت شدند.

روستای گیسور با حدود چهار هزار نفر جمعیت در جنوب شرقی شهرستان گناباد و در فاصله ۷۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار گرفته است و با شهرستان های خواف و قاینات هم مرز است.