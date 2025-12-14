دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با امضای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه از سازمان نقشه‌برداری کشور؛ ابلاغ این دستورالعمل نشانگر جایگاه ویژه سازمان نقشه‌برداری کشور در توسعه فعالیت‌های مرتبط به حوزه نقشه و اطلاعات مکانی مؤثر است.

این دستورالعمل که در ۱۱ ماده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ با شماره ۴۹۴۹۶۲ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است، شش هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از:

۱. نظام‌مند ساختن و بهینه سازی فرآیند‌های مرتبط به اطلاعات مکانی به عنوان سرمایه‌های ملی

۲. فراگیر کردن استانداردسازی و مدیریت کیفیت اطلاعات مکانی در کشور

۳. ساماندهی و هدفمندسازی هزینه‌کرد اعتبارات فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

۴. ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌ها

۵. افزایش ظرفیت تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات مکان‌محور در دستگاه‌های اجرایی

۶. تأمین نیاز‌های مکانی حوزه‌های کاربردی با توجه به اولویت‌های برنامه‌های کلان توسعه کشور

شایان ذکر است طبق ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)، فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است.

دریافت دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور