استاندار سیستان و بلوچستان در پی قتل یک کودک در شهرستان چابهار، برای پیگیری این پرونده، دستور ویژه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار ویژه شهرستان چابهار گفت: حادثه تلخ قتل محمد خالقی، نوجوان ۱۳ ساله اهل روستای متسِنگ نیکشهر و ساکن چابهار، باعث اندوه جامعه محلی شد که با دستور ویژه استاندار محترم، پیگیری فوری و همه‌جانبه این پرونده در بالاترین سطح آغاز شده و به مردم و خانواده اطمینان داده می‌شود، رسیدگی با جدیت و شفافیت کامل دنبال خواهد شد.

علیرضا نورا افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، با هماهنگی مقامات قضایی و نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی، همه ابعاد این موضوع در دست بررسی می‌باشد و بررسی‌های تخصصی توسط پزشکی قانونی در حال انجام است.

وی ضمن تکذیب شایعات منتشرشده، به شهروندان، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها اطمینان داد، با دستور ویژه استاندار سیستان و بلوچستان و رئیس شورای تامین استان، مسیر قانونی رسیدگی با جدیت توسط تیم‌های تخصصی و فنی در دست بررسی و پیگیری است.

این مقام مسئول تصریح کرد: نتایج نهایی این موضوع پس از تکمیل بررسی‌ها با شفافیت کامل از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه قطعی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین در پایان از رسانه‌ها و شهروندان درخواست کرد، به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و ضمن حفظ خونسردی، اخبار درست را، از منابع رسمی خبری مانند صداوسیما و رسانه‌های دارای مجوز پیگیری نمایند.