هوای یک منطقه در اصفهان وچهار شهر مجاور در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۹ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) امروز هوای منطقه میرزاطاهر اصفهان با ۴۱ AQI و شهرهای مبارکه با ۴۳، شاهین شهر با ۴۷، زرین شهر با ۴۵ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۲۷ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.
این درحالیست که شاخص کیفی هوا در منطقه کردآباد اصفهان با ۱۷۱ و قهجاورستان با ۱۵۶ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی اما در ایستگاههای پروین با ۱۰۴، زینبیه با ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی است.
همچنین این شاخص در ایستگاههای خرازی با ۹۴، رهنان ۷۷، پارک زمزم با ۵۶، انقلاب ۸۲، ۲۵ آبان با ۷۶، رودکی با ۶۰، دانشگاه صنعتی ۶۸، سپاهان شهر با ۵۷، کاوه با ۶۹، ولدان با ۷۱، هزار جریب با ۵۴، فرشادی ۷۲ و فیض ۸۴ همچنین شهرهای کاشان با ۹۳، علوم پزشکی کاشان ۵۲ وخمینی شهر با ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.