دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت گفت: پس از تکمیل بررسیها، میزان قصور احتمالی مشخص و مطابق قانون با عوامل مسئول برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی مختاری در خصوص حادثه ریزش دیوار ساختمان قدیمی در پاکدشت با اشاره به اقدامات انجامشده پس از وقوع این حادثه افزود: از همان لحظات ابتدایی و با صدور دستور قضائی، عوامل ستاد مدیریت بحران، شهرداری، آتشنشانی و مدیریت بحران در محل حادثه حاضر شدند و ساختمانهای مجاور بهطور کامل تخلیه شد.
به گفته دادستان پاکدشت، بررسیهای اولیه نشان میدهد علت این حادثه، رعایتنشدن اصول فنی و انجام گودبرداری غیراستاندارد در ملک مجاور بوده است.
مختاری همچنین افزود: با دستور قضائی، مهندسان ناظر و مسئولان مربوط موظف شدهاند گزارشهای مرحلهای درباره وضع سازه و روند عملیات ارائه دهند.
به گفته وی، پس از تکمیل بررسیها، میزان قصور احتمالی مشخص و مطابق قانون و ضمن تاکید بر توجه عوامل شهرداری به تخلفات ساختمانی مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با عوامل مسئول برخورد خواهد شد.