معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از حضور بانوان همدانی در نمایشگاه «آرتیجیانا» در میلان ایتالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا خلجی گفت : آرزو شاهدوستی و سمیه حوتی بانوان هنرمند همدانی در نمایشگاه «آرتیجیانا» در میلان ایتالیا حضور دارند و آثار آنها به عنوان آثار برتر انتخاب شده است.

معاون صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه نمایشگاه آرتیجیانا با ماهیت خوراکی‌های محلی و صنایع دستی برگزار شده است، افزود: آرزو شاهدوستی، از فعالان عرصه صنایع‌دستی همدان است و علاوه بر اینکه در سال جاری موفق شده است در این نمایشگاه شرکت کند ، در سال‌های قبل نیز در نمایشگاه حضور داشته است.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از هنرمندان برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، گفت: حضور هنرمندان در این نمایشگاه‌ها و ارتباط‌گیری با هنرمندان کشور‌های مختلف در رونق بازاریابی به طور قطع تأثیرگذار خواهد بود.

نمایشگاه «آرتیجیانا»، رویداد بین‌‎المللی صنایع دستی در ایتالیاست که میزبانی صنعتگران ماهر را بر عهده دارد و در آن محصولات دست‌ساز ، از کشور‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.