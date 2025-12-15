پخش زنده
امروز: -
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان از حضور بانوان همدانی در نمایشگاه «آرتیجیانا» در میلان ایتالیا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا خلجی گفت : آرزو شاهدوستی و سمیه حوتی بانوان هنرمند همدانی در نمایشگاه «آرتیجیانا» در میلان ایتالیا حضور دارند و آثار آنها به عنوان آثار برتر انتخاب شده است.
معاون صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه نمایشگاه آرتیجیانا با ماهیت خوراکیهای محلی و صنایع دستی برگزار شده است، افزود: آرزو شاهدوستی، از فعالان عرصه صنایعدستی همدان است و علاوه بر اینکه در سال جاری موفق شده است در این نمایشگاه شرکت کند ، در سالهای قبل نیز در نمایشگاه حضور داشته است.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از هنرمندان برای شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، گفت: حضور هنرمندان در این نمایشگاهها و ارتباطگیری با هنرمندان کشورهای مختلف در رونق بازاریابی به طور قطع تأثیرگذار خواهد بود.
نمایشگاه «آرتیجیانا»، رویداد بینالمللی صنایع دستی در ایتالیاست که میزبانی صنعتگران ماهر را بر عهده دارد و در آن محصولات دستساز ، از کشورهای مختلف به نمایش گذاشته میشود.