دادستان مرکز استان خوزستان گفت: کنترل و ساماندهی مجرمین حرفهای و خطرناک صرفاً بر عهده دستگاه قضایی و فراجا نیست و همه نهادها باید با ایفای نقش مؤثر خود، در حفظ امنیت پایدار جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفهای و خطرناک که با حضور پورسلیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بیرانوند و نوروزی معاونین دادستان مرکز خوزستان، هاشمنیا مدیرکل زندانهای استان و جمعی از مسئولان دستگاههای امنیتی، انتظامی و اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت رویکرد جامع در مقابله با جرایم سازمانیافته و حرفهای اظهار داشت: کنترل، رصد و ساماندهی مجرمین حرفهای و خطرناک تنها وظیفه دستگاه قضایی، فراجا یا نهادهای امنیتی نیست، بلکه همه دستگاهها باید با مشارکت فعال و مسئولانه، در این مسیر نقشآفرینی کنند تا این افراد به نحو احسن مدیریت و کنترل شوند و خدشهای به امنیت عمومی جامعه وارد نشود.
وی افزود: همکاری و هماهنگی مستمر میان تمامی دستگاهها در رفع معضلات اجتماعی و کاهش آسیبها، تأثیر بسزایی در ایجاد امنیت و آرامش پایدار دارد و این مهم تنها با عزم و همکاری جمعی محقق خواهد شد.
خلفیان در ادامه با اشاره به موضوع محکومان متواری و غایب تصریح کرد: این افراد باید در اسرع وقت، با استفاده از تمامی ظرفیتها و ابزارها شناسایی، دستگیر و تعیین تکلیف شوند تا از هرگونه تهدید برای جامعه جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان خوزستان به راهاندازی سامانههای مختلف ثبت و احراز هویت مجرمین حرفهای و خطرناک اشاره کرد و بیان داشت: این سامانهها نقش مؤثری در رصد و کنترل مجرمین دارند و میتوانند به طور مستقیم موجب ارتقای سطح امنیت در جامعه شوند، اما شرط اثربخشی آنها، بهروزرسانی مستمر و استفاده هوشمندانه از اطلاعات ثبتشده است.
وی بر استفاده مؤثر از سامانه پابند الکترونیکی تأکید کرد و افزود: بهرهگیری هدفمند از پابند الکترونیکی برای کنترل مجرمین حرفهای و خطرناک، یکی از ابزارهای مهم برای کاهش تکرار جرم و افزایش نظارت هوشمندانه است و باید به شکل جدیتری مورد توجه قرار گیرد.
دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه وضعیت مجرمین حرفهای و خطرناک باید بهصورت منظم و متولیمحور رصد شود، خاطرنشان کرد: داشتن تصویر دقیق و بهروز از وضعیت این مجرمین، لازمه اتخاذ تصمیمات صحیح و پیشگیرانه در حوزه امنیت اجتماعی است.
خلفیان در ادامه موضوع جمعآوری معتادان متجاهر را یکی از معضلات مهم استان دانست و گفت: جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر نیازمند توجه ویژه است، اما متأسفانه کمپ ماده ۱۶ که محل نگهداری این افراد است، با مشکلاتی مواجه است که باید در اسرع وقت رفع شود. در این زمینه، همه سازمانها و نهادهای مرتبط باید به تعهدات و وظایف قانونی خود عمل کنند و مشارکت جدیتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه یک مسئولیت همگانی است و همه ما باید با احساس مسئولیت مضاعف، در تحقق این هدف مهم اهتمام ویژه داشته باشیم.