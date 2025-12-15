پخش زنده
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: برای حل مشکلات کشور باید مردم را در اداره امور مشارکت داد و با تقویت قدرت ملی در حوزههای مختلف، مسیر پیشرفت را هموار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سعید جلیلی شامگاه یکشنبه شب در اجتماع انقلابیون شهرستان دزفول در آستانه حرم سبزقبا(ع) اظهار کرد: آنچه امروز در غزه جریان دارد، نمایش مقاومت یک ملت در برابر حجم بیسابقهای از حملات نظامی است؛ به گفته منابع خودشان، معادل چند بمب هستهای مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده اما مقاومت همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به جنایات دو سال اخیر در غزه افزود: با وجود بمبارانها و کشتار هزاران زن و کودک، دشمن همچنان با ایستادگی مردم غزه مواجه است.
دزفول نماد مقاومت در دفاع مقدس
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دزفول را شهر شهیدان پرافتخار دانست و گفت: دشمن در دوران جنگ تحمیلی همین الگو را علیه مردم دزفول به کار گرفت، اما رشادت و ایستادگی مردم این شهر به الگویی ماندگار از مقاومت تبدیل شد.
جلیلی تصریح کرد: دزفول در سختترین شرایط بمباران، شهری زنده و با نشاط باقی ماند و همین روحیه، الهامبخش انقلاب اسلامی شد. همه میدانستند که در پس آن حملات، استکبار جهانی با پیشرفتهترین سلاحها قرار دارد.
وی دزفول را یک فرهنگ و گفتمان مقاومت دانست و افزود: بسیاری از ملتها، مقاومت را از مردم دزفول آموختهاند.
ملت ایران محاسبات دشمن را بر هم زد
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توان ملت ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نخستینبار با استفاده همزمان از پیشرفتهترین سلاحها علیه جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما به اذعان خودشان، محاسباتشان به هم خورد.
وی افزود: قدرت ملت ایران بهگونهای است که دشمن را وادار میکند از هزاران کیلومتر دورتر برای ضربه زدن به فرماندهان نظامی ما اقدام کند.
جنگ رسانهای و فرهنگی علیه خانواده ایرانی
جلیلی با اشاره به جنگ نرم دشمن گفت: بیش از ۲۵۰ شبکه ماهوارهای نه برای سرگرمی، بلکه با هدف تضعیف فرهنگ خانواده ایرانی و پوشاندن نقاط قوت ملت ایران راهاندازی شده است.
وی هدف این جریان را تحقیر ملت ایران و ایجاد تردید در مسیر حرکت کشور دانست و تأکید کرد: با وجود همه موانع، ملت ایران با برخورداری از ظرفیتهایی چون نفت، گاز، دریا و معادن، در مسیر پیشرفت قرار دارد.
تحقق رشد ۸ درصدی با سپردن امور به مردم
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق رشد هشت درصدی در حوزههای اقتصاد، اشتغال و کنترل تورم، بدون سپردن امور به مردم امکانپذیر نیست.
وی بر ضرورت مدیریت منابع و رفع ناترازی انرژی تأکید کرد و افزود: هنر اداره کشور، افزایش بهرهوری منابع و جلوگیری از مصارف غیرضروری است.
جلیلی در پایان گفت: مردمیسازی حاکمیت باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد و همه اقشار جامعه در کنار دولت برای حل مشکلات، جبران عقبماندگیها و ارتقای جایگاه کشور در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند.