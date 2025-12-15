پخش زنده
دبیر سومین همایش نشان فردوسی با اعلام زمان و جزئیات برگزاری این دوره مراسم «نشان فردوسی» گفت: این نشان بهصورت فصلی و با هدف پاسداشت زبان و ادب فارسی به مجریان برتر صداوسیما اعطا میشود.
علیاصغر اسکندری در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به برگزاری سومین دوره مراسم «نشان فردوسی» اظهار کرد: این مراسم، سومین بار برگزار میشود و هر فصل یکبار، چهار مجری برتر صداوسیما از تهران و مراکز صداوسیمای کشور بر اساس شاخصهای زبان و ادب فارسی انتخاب و معرفی میشوند.
وی افزود: مجریان برتر پس از ارزیابی دقیق و بر مبنای شاخصهای تخصصی زبان و ادب فارسی مورد سنجش قرار میگیرند و در نهایت از برگزیدگان هر دوره قدردانی میشود.
اسکندری با بیان اینکه سومین دوره این مراسم روز سهشنبه برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات معاونت سیما برگزار میشود.