دبیر سومین همایش نشان فردوسی با اعلام زمان و جزئیات برگزاری این دوره مراسم «نشان فردوسی» گفت: این نشان به‌صورت فصلی و با هدف پاسداشت زبان و ادب فارسی به مجریان برتر صداوسیما اعطا می‌شود.

علی‌اصغر اسکندری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به برگزاری سومین دوره مراسم «نشان فردوسی» اظهار کرد: این مراسم، سومین بار برگزار می‌شود و هر فصل یک‌بار، چهار مجری برتر صداوسیما از تهران و مراکز صداوسیمای کشور بر اساس شاخص‌های زبان و ادب فارسی انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی افزود: مجریان برتر پس از ارزیابی دقیق و بر مبنای شاخص‌های تخصصی زبان و ادب فارسی مورد سنجش قرار می‌گیرند و در نهایت از برگزیدگان هر دوره قدردانی می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه سومین دوره این مراسم روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات معاونت سیما برگزار می‌شود.