سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره رونمایی از جدیدترین دستاوردهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهای گفت: امروز از ۴ دستاورد این پژوهشگاه در حوزه رادیو داروها رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهروز کمالوندی امروز در گفتگوی زنده با شبکه خبر با اشاره ۱۸ دستاورد پژوهشگاه گفت: امروز از ۴ دستاورد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای رونمایی شد که دو مورد آن مربوط با رادیو دارو درخصوص سرطان پوست است.
وی افزود: یک مورد از این رادیو دارو، تشخیصی و مربوط به سرطان ملانوم به روش پت (pet) و یک مورد دیگر که رونمایی شد نیز درمانی مالانوماست که این هم مربوط به سرطان پوست و رادیو داروی جدیدی است.
کمالوندی همچنین رونمایی از دستگاه تولید رادیو دارو برای تسکین بیماریهای سرطان استخوانی را از دیگر مواردی رونمایی شده این پژوهشگاه دانست و گفت: این رادیو دارو برای تسکین انواع دردهای استخوانی است و برای تسکین دردها، نیاز به رادیو داروی خاصی بوده است که خوشبختانه این دستگاه به طور اتوماتیک میتواند این رادیو دارو را تولید و به سرعت برای مصرف بیماران عرضه کند.
وی افزود: همچنین یک شبکه آموزشی نیز رونمایی شده است که این شبکه آموزشی در حوزههای مختلف هستهای، خدمات را به همه هموطنان بویژه به پژوهشگران عرضه میکند.
کمالوندی گفت: در طی روزهای هفته پژوهش، روزهای خاصی را علاوه بر مسائل مرتبط با پزشکی هستهای، به امنیت غذایی و کشاورزی نیز اختصاص دادهایم.