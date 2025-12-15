رئیس بنیاد ایران‌شناسی با تأکید بر جایگاه زبان فارسی و رکن اصلی هویت فرهنگی و تمدنی ایران، گفت: شناخت ایران بدون توجه به زبان و ادبیات فارسی ممکن نیست و معرفی درست ایران به جهان، نیازمند تکیه بر میراث فکری، فلسفی، هنری و زبانی این سرزمین است.

معرفی ایران به جهان، نیازمند تکیه بر زبان فارسی و بزرگان این عرصه است

علی‌اکبر صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به اهمیت فلسفه، حکمت و جامعه‌شناسی در مطالعات ایران‌شناسی، از نقش برجسته استاد فتح‌الله مجتبی، استاد دانشگاه تهران، در این حوزه‌ها سخن گفت.

وی با بیان اینکه این استاد برجسته همواره دانشجویی پرتلاش و کوشا بوده است، افزود: ایشان دوران تحصیل خود را تا دانشگاه هاروارد ادامه داده و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر به تدریس پرداخته‌اند. تدوین، تألیف و ترجمه آثار متعدد علمی از جمله فعالیت‌های ماندگار این استاد است.

صالحی یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر این پژوهشگر را مطالعات تطبیقی در حوزه معرفت‌شناسی دانست و گفت: در این مطالعات، دیدگاه‌های غربی و شرقی بررسی و نقاط اشتراک آنها تبیین شده است؛ کاری که می‌تواند منبعی ارزشمند برای نسل جوان باشد، چراکه متناسب با نیاز‌های روز و جایگاه ایران در عرصه‌های فلسفی، فرهنگی و هنری تدوین شده است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به مأموریت این بنیاد اظهار کرد: بنیاد ایران‌شناسی در اواسط دهه هفتاد به همت زنده‌یاد دکتر حبیبی تأسیس شد. هدف اصلی آن، ابتدا شناخت دقیق ایران و سپس معرفی درست ایران به دیگران است. برای شناخت ایران باید بدانیم ایران چیست؛ ایران یعنی فرهنگ، هنر، تاریخ، تمدن و زبان و ادبیات فارسی.

وی تأکید کرد: زبان فارسی ستون هویت فرهنگی ماست و ایران همچون خیمه‌ای استوار است که همه ما زیر سایه آن گرد آمده‌ایم. حفظ این خیمه، وظیفه همگانی است و همه ایرانیان می‌توانند به ایران خدمت کنند.

صالحی با اشاره به نقش پیشکسوتان، علما، نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران گفت: این گروه‌ها با افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف، دل مردم را شاد کرده و جایگاه ایران را در جهان ارتقا داده‌اند. همان‌گونه که ورزشکاران ما در سال‌های اخیر نام ایران را در اقصی نقاط جهان پرآوازه کرده‌اند، هنرمندان و سینماگران ما نیز نقش مهمی در معرفی فرهنگ ایرانی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پاسداشت ایران، باید بزرگان و خدمت‌گزاران این سرزمین را بشناسیم و معرفی کنیم؛ چراکه شناخت ایران، از شناخت همین انسان‌های فرهیخته و آثار ماندگار آنان آغاز می‌شود.