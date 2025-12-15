پخش زنده
آیت الله اعرافی در همایش معاونان پژوهش حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: باید از سطحی نگری در امر پژوهش و انجام پژوهشهای فاقد پشتوانه فقهی، فلسفی و اصولی هرچند دارای ظاهر جذاب باشند پرهیز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در همایش مدیران و معاونان پژوهش مراکز و مدارس حوزههای علمیه با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشهای عمیق و مسئلهمحور گفت: هیچ مانعی وجود ندارد که قوانین و اسناد مهم کشور در پایاننامهها و تحقیقات حوزوی نقد و بررسی شوند و حوزه پیشرو، حوزهای است که با حفظ منهج اجتهادی، عقلانی و حکمی، به نقد و ارائه راهحلهای نو بپردازد.
آیتالله علیرضا اعرافی با هشدار نسبت به سطحینگری در پژوهش افزود: پژوهشهای فاقد پشتوانه فقهی، فلسفی و اصولی، هرچند دارای ظاهر جذاب باشند، فاقد عمق علمی هستند و نمیتوانند پاسخگوی مسائل پیچیده جامعه امروز باشند؛ حوزه نه باید در سنتگرایی صرف متوقف شود و نه گرفتار روشنفکرزدگی سطحی گردد، بلکه جمع میان این دو مسیر، امکانپذیر و ضروری است.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به ضرورت حضور فعال حوزه در عرصه بینالملل تصریح کرد: تولیدات علمی حوزه اگر به زبان و منطق جهانی عرضه نشود، در گفتمان علمی جهان اثرگذار نخواهد بود و پژوهش حوزوی باید به سطحی برسد که بتواند در مجامع علمی بینالمللی از منطق اسلام دفاع کند.
وی پژوهش را نیازمند جهاد علمی، کشف و حمایت از استعدادها و هدفمندسازی نظام پژوهشی حوزه دانست و تأکید کرد: آینده حوزههای علمیه در گرو تقویت زیرساختهای پژوهشی، پرهیز از تشریفات و تربیت پژوهشگرانی است که هم نیازهای درونی حوزه هم نیاز نظام اسلامی و هم جامعه جهانی را پاسخ دهند.
در این همایش، پنج نفر از مدیران پژوهشی مدارس علمیه به تبیین ظرفیتها، آسیبها و راهبردهای تقویت و نهادینهسازی فرهنگ پژوهش در میان طلاب و مراکز آموزشی پرداختند.
این اجلاسیه با هدف همافزایی پژوهشی، بررسی وضعیت موجود و ترسیم مسیر آینده پژوهش در حوزههای علمیه برگزار شد و در جریان آن، برنامه زنگ پژوهش بهصورت همزمان برای تمامی حوزههای علمیه پخش شد. رونمایی از مجلات علمی واحدهای آموزشی حوزه علمیه قم که در یک سال اخیر تولید شدهاند، از دیگر بخشهای این مراسم بود.
در ادامه، از مدارس پرتلاش و پیشرو در عرصه پژوهش با شاخصهایی همچون ثبت فعالیتهای پژوهشی در سامانه سراج، اجرای منظم برنامههای پژوهشی، ایجاد فضای علمی پویا و تعامل مؤثر با معاونت پژوهش حوزه علمیه قم تجلیل شد.