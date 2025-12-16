ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت گفت: پرداخت به ذی نفع نهایی یعنی مدیریت جریان نقدی دولت بدون رسوب، اشراف کامل به بهره مندی افراد از پرداخت‌های دولت که مبنای مطالبه گری‌ها و تحلیل‌های نظام جبران خدمت و اطلاعات تکمیلی درباره انواع هزینه‌های دولت، که در حکمرانی هوشمند بودجه‌ها اثرگذار هستند.

سید حسین رضوی‌پور؛ ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما در تشریح فرآیند اجرایی سازی پرداخت به ذی نفع نهایی که از جمله مواد تاکیدی برنامه هفتم نیز هست، گفت: موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی از جنبه‌های مختلفی اثر گذار است. مدیریت جریان نقدی دولت بدون رسوب، اشراف کامل به بهره مندی افراد از پرداخت‌های دولت که مبنای مطالبه گری‌ها و تحلیل‌های نظام جبران خدمت و اطلاعات تکمیلی درباره انواع هزینه‌های دولت، از جمله این اثرات است.

وی افزود: این موارد می‌تواند برای ما در حکمرانی هوشمند بودجه‌ها اثرگذار باشد. از این سه جنبه پرداخت به ذی نفع نهایی مورد اهمیت است به خصوص اگر در کنار سایر داده‌های ما از جمله مالیات قرار بگیرد می‌تواند دهک بندی‌ها را مشخص کند. داده‌های ثبت احوال، داده‌های نظام بانکی و ... می‌تواند این حجم سنگین پرداختی به یارانه‌های پنهان را مدیریت کرده و از هدر رفت منابع دولت جلوگیری کند.

ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت گفت: ما در ابتدای راه پرداخت به ذی نفع نهایی در ابتدای راه هستیم و در موضوع پرداخت به حقوق پیش رفتیم. در طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌های دولت هر چه جلوتر می‌رویم تنوع ذی نفع نهایی داریم و با یک پیچیدگی خاصی همراه هستیم که با طراحی روش‌های مختص به هرکدام از ذی نفعان، سود آن و شفافیت آن به مردم هم اثر خوبی خواهد داشت.

در قانون برنامه هفتم، ماده ۱۳ آمده است؛ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه¬ای و تملک دارایی-های سرمایه¬ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد¬شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.

تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می‌شود.