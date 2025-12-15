پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرمایهگذاری در پژوهش، نجاتدهنده امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر فتحی، در مراسم هفته ملی پژوهش و فناوری، تولید ۱۳۵ هزار تن محصولات کشاورزی کشور را حاصل تلاش همافزایی محققان و کشاورزان دانست و تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع آب و خاک، تنها مسیر دستیابی به امنیت غذایی و جهش تولید، سرمایهگذاری جدی در دانش و فناوریهای کشاورزی است.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی، بهبود ضریب تبدیل خوراک در صنعت طیور از ۲.۵ به ۱.۶ را مثالی عینی از صرفهجویی ۱.۵ میلیون تن نهاده دامی عنوان کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) در ایران به طور قابل توجهی کمتر از کشورهای توسعهیافته است و برای تحقق اهداف، کشور باید از تمرکز صرف بر سرمایهگذاریهای فیزیکی عبور کند.
فتحی همچنین یادآور شد: کشاورزی علاوه بر امنیت غذایی، نقش اساسی در امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد. در این مراسم همچنین از دستیار هوشمند سخنگوی سازمان تات رونمایی شد.